"Toujours plus haut" : Antoine Dupont est sacré Oscar Monde

Antoine Dupont (26 ans) s’est vu décerner l’Oscar Monde, ce vendredi, lors de la 70e cérémonie des Oscars Midi Olympique, organisée au Pavillon Cambon-Capucines. Une logique récompense pour celui dont l’influence et l’aura n’ont pas d’égales à l’heure actuelle dans la planète rugby.

Qui d’autre que lui ? Si Grégory Alldritt a réalisé une saison XXL, si Thomas Ramos a épaté la galerie par son talent et si Josh Van der Flier a été à la hauteur de son nouveau statut, Antoine Dupont était le lauréat tout désigné de l’Oscar Monde Midi Olympique.

Oscar Midi Olympique - Antoine Dupont Oscar Monde. Midi Olympique.

Au niveau de sa constance, de son aura ou encore de son influence sur le jeu, le demi de mêlée, lauréat de l’Oscar d’Or en 2019, 2020, 2021 et 2022, n’a pas d’équivalent. Demandez à n’importe quel manager quel joueur il choisirait en premier pour composer son équipe, nul doute que la majorité jettera son dévolu sur le génie de Castelnau-Magnoac. Au cours de cette saison, Antoine Dupont, 26 ans, a enrichi son palmarès d’un troisième Bouclier de Brennus mais il a aussi et surtout continué de se réinventer. Pour devenir un rugbyman encore plus complet – il a franchi un énième palier dans l’animation comme dans le jeu d’occupation - et maître de son destin.

22 victoires en 24 titularisations

Ces derniers mois, il a été un élément plus précieux que jamais au sein de ses collectifs, qu’il soit toulousain et tricolore. Une statistique résume sa saison au presque parfait : sur les 24 matchs qu’il a commencés, Antoine Dupont en a remporté 22, inscrivant huit essais au passage. La preuve chiffrée que tous les plans “anti-Dupont” concoctés par les adversaires sont très souvent vains, le numéro 9 arrivant toujours ou presque à trouver la solution.

Ses deux seules défaites, avec le numéro 9 dans le dos, il les a essuyées à Dublin, face à l’Irlande et au Leinster. Deux revers aux allures de crève-cœur dont il aura tiré des leçons à n’en pas douter capitales pour l’avenir. Car le plus beau est encore devant lui.