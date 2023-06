La 70e cérémonie des Oscars Midi Olympique se déroulera vendredi 23 juin. Qui de Grégory Alldritt, Caelan Doris, Jonathan Sexton ou Antoine Dupont repartira avec le prestigieux Oscar Monde ?

Pour la 70e édition des Oscars Midi Olympique ce vendredi 23 juin, quatre joueurs de renom se disputent le très convoité Oscar Monde : Grégory Alldritt (la Rochelle), Caelan Doris (Leinster), Jonathan Sexton (Leinster) et Antoine Dupont (Stade toulousain). L'année passée, c'est le demi de mêlée tricolore qui l'avait emporté, pour la deuxième année consécutive.

Rappelons que la 70e cérémonie des Oscars Midi Olympique, qui récompensera les meilleurs joueurs de l'année, sera diffusée en intégralité sur la chaîne twitch et sur le site Rugbyrama ! Vous avez également la possibilité de voter pour le meilleur joueur de l'année (Oscar Midi Olympique) en cliquant ici !

Grégory Alldritt (26 ans - La Rochelle)

Champion d'Europe et finaliste de Top 14 avec son club de La Rochelle, Grégory Alldritt est représenté dans trois catégories (Oscar Monde, Oscar Or et Oscar Europe). Fort d'une saison de 31 matchs disputés en Top 14, Coupe d'Europe et Tournoi des Six Nations, Alldritt est un élément indispensable de son club et du XV de France. Le capitaine rochelais a inscrit pas moins de quatre essais cette saison, dont trois en Champions Cup. Il fait partie des 42 joueurs nommés pour préparer le Mondial, aux côtés de Dylan Cretin, Paul Boudehent, François Cros, Charles Ollivon et Yoan Tanga au poste de troisième ligne.

Caelan Doris (25 ans - Leinster)

Caelan Doris n'a joué que 13 matchs sous le maillot du Leinster cette saison, et huit en sélection. Mais le troisième ligne répond toujours présent dans les grands rendez-vous ! Il a été titulaire avec sa province dublinoise lors de la finale de Champions Cup contre le Stade rochelais. Mais sa performance qui est restée dans les esprits cette saison est celle qu'il a effectuée contre la France, lors du dernier Tournoi des six Nations. Ce jour-là, le numéro huit a été dans tous les bons coups. Des plaquages, des grattages, des ballons portés (17, pour 115 mètres gagnés) des offloads et surtout il est à l'origine de deux essais des hommes d'Andy Farrell.

Jonathan Sexton (37 ans - Leinster)

Blessé à plusieurs reprises cette saison, Jonathan Sexton reste toujours aussi performant quand on fait appel à lui, en témoigne ses 35 points inscrits en quatre matchs avec l'Irlande. Il est un des principaux acteurs du sacre en Tournoi des Six Nations. L'infatigable demi d'ouverture s'est même offert un essai face aux Sharks lors de la 4e journée d'URC le 8 octobre dernier. Le joueur du Leinster, que l'on croyait immortel, a joué sa dernière saison puisqu'il prendra sa retraite à l'issue de la Coupe du monde.

Antoine Dupont (26 ans - Stade toulousain)

Faut-il encore présenter le Gersois ? Bien qu'il ait déjà raflé la mise lors des deux dernières éditions, impossible de ne pas citer Antoine Dupont parmi les nommés. 40 points inscrits en 29 matchs disputés, toutes compétitions confondues, Dupont est l'un des joueurs français les plus prolifiques cette saison. Capitaine du XV de France, champion de France avec le Stade toulousain, le demi de mêlée a su montrer qu'il était à la hauteur de son titre. Une fois de plus...

