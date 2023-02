6 NATIONS 2023 - Dans un match dantesque, la France s'est inclinée (32-19) pour la première fois depuis le 17 juillet 2020. En face, l'Irlande assoit un peu plus son statut de meilleure équipe au monde, portée par un Caelan Doris à un niveau phénoménal.

Quelle rencontre ! Entre les deux meilleures nations mondiales du moment, le rythme et l'intensité sont allés à un niveau rarement atteint ces dernières années. Que ce soit côté français, avec un Thibaud Flament au four et au moulin, un Anthony Jelonch précieux en attaque comme en défense et un Damian Penaud diabolique, ou bien côté irlandais, de nombreuses individualités ressortent. Mais un joueur a évolué à un niveau stratosphérique face aux Bleus sur la pelouse de l'Aviva Stadium : Caelan Doris. C'est simple, le numéro 8 du Leinster a été dans tous les bons coups.

Le meilleur joueur du monde en 2022 est un troisième ligne de l'équipe d'Irlande et du Leinster. Mais si Josh van der Flier a été titulaire hier après-midi, ce n'est pas lui qui a pris toute la lumière tant la prestation de Caelan Doris a été brillante dans tous les aspects du jeu. Omniprésent en défense, il a gêné les sorties de balle françaises tout en fluidifiant celles de Conor Murray. Mais il ne s'est pas contenté d'être essentiel dans les rucks, le joueur de 24 ans a aussi plaqué à onze reprises et en réussissant huit. Son accomplissement défensif le plus impressionnant est sans doute qu'il a été sanctionné à zéro reprises. Pour un joueur aussi présent dans les rucks, la prouesse est rare et montre le talent du bonhomme, qui est à créditer d'un turnover pour son équipe.

Décisif des deux côtés du terrain

L'international qui fêtait sa 25e sélection face aux Bleus n'a pas été excellent qu'en défense, il a aussi fait jouer toute sa classe ballon en main. 17 ballons portés, pour 115 mètres gagnés, c'est le deuxième meilleur total de la rencontre, derrière son arrière Hugo Keenan, lui aussi décisif dans la victoire des siens.

Condamnés à défendre la majeure partie du match, les Tricolores se sont longtemps raccrochés aux branches avant de logiquement céder malgré quelques morceaux de bravoure de leurs cadres.



En permanence dans l'avancée, il a multiplié les offrandes, à la manière d'un trois-quart centre. C'est lui qui est à l'origine de deux essais des hommes d'Andy Farrell, avec des offloads d'exception pour Garry Ringrose et James Lowe. Il a aussi cassé deux plaquages dans une défense française qu'il a fait en permanence souffrir. Grand artisan de la victoire de l'Irlande ce samedi, il pourrait remporter son premier trophée sous le maillot du XV du Trèfle si ces derniers venaient à remporter le Tournoi des 6 Nations.