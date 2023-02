Les Irlandais ont longtemps buté sur une défense française, héroïque à l'Aviva Stadium devant sa ligne d'en-but. À 10 minutes du terme, le numéro 8 Caelan Doris trouvait son trois-quarts centre Garry Ringrose avec une passe exceptionnelle. Le diable est dans le détail et ce genre de match bascule souvent sur un fait de jeu. Ce samedi, la technique de Doris a fait la différence. Le fameux "momentum" d'un match.

Les acteurs de cet Irlande - France qui fera date nous ont offert un fabuleux spectacle samedi sur la pelouse de l'Aviva Stadium de Dublin. Les Irlandais l'ont finalement emporté (32-19), s'offrant même le luxe de glaner le bonus offensif avec quatre essais inscrits. Pourtant, à moins de dix minutes de la fin du match, rien n'était acquis pour les Irlandais. Certes, ils dominaient le tableau d'affichage (25-19), mais ils restaient en danger en cas d'essai français.

\ud83c\udfc5 PLAYER OF THE MATCH \ud83c\udfc5



Caelan Doris: the number eight with the world at his feet. #IREvFRA | #GuinnessSixNations pic.twitter.com/Blx5UJwgSN — Guinness Six Nations (@SixNationsRugby) February 11, 2023

Rembobinons le fil des événements. Irlandais et Français entrent dans la 70e minute de la rencontre et l'Irlande mène 25 à 19 avec déjà trois essais inscrits. Les Français, eux, commencent à montrer des signes de fatigue et subissent de plus en plus. Ils continuent pourtant de s'accrocher, refusant la défaite. Ross Byrne qui a pris la place d'un Jonathan Sexton blessé, enchaîne deux coups de pied parfaits qui maintiennent les Bleus sous pression. Julien Marchand assure la touche et Antoine Dupont utilise son pied droit pour dégager son équipe.

Dupont ne trouve pas la touche, l'Irlande enchaîne les temps de jeu

Consigne du staff ou pas, le demi de mêlée ne trouve pas la touche mais les bras de Mack Hansen à hauteur des 50 mètres. L'ailier relance, échappe au plaquage de Cros et revoilà l'Irlande dans l'avancée. Caelan Doris dans la foulée se met une première fois en action en prenant la ligne d'avantage et en gagnant son duel. Ensuite ? Les Irlandais confisquent le ballon et enchaînent 18 temps de jeu en balayant le terrain de gauche à droite. Les Bleus s'épuisent mais s'appliquent à ne pas se mettre à la faute dans une zone de marque (pénalité qui aurait pu donner neuf points d'avance au Trèfle). Ce choix a des inconvénients comme celui de ne pas disputer le ballon dans les rucks. Sur la longue action amenant l'essai, aucun Français n'est en mesure de contester le ballon mis à part sur le 19e et dernier temps de jeu.

Le geste parfait de Doris

Les Irlandais sont dans les 22m mais n'arrivent pas à franchir un rideau français imperméable. Sur une passe du numéro 9 Craig Casey, Caelan Doris choisit de ne pas aller au contact et de transmettre dans son dos à Aki, fraîchement entré en jeu. Un choix judicieux car un surnombre existe mais qui place le centre irlandais dans une position inconfortable car Gaël Fickou a parfaitement compris le lancement de jeu et vient défendre au ballon sur le numéro 23, qui ne peut pas donner à James Lowe sur l'extérieur. Pour la première fois de l'action les Bleus gagnent du terrain en défense et sont en supériorité numérique pour attaquer au sol. Seul Lawe est au déblayage devant Penaud et Jelonch qui disputent la possession.

Moefana placé sur l'aile en défense, hésite une seconde mais opte pour le contre-ruck en allant aider ses copains. Malheureusement pour les Bleus, Damian Penaud perd ses appuis et donc l'avantage d'être arrivé le premier au contest. Doris arrive au soutien et prend la responsabilité de vite sortir le ballon côté fermé. À raison car Penaud a quitté l'aile, Moefana aussi. Malgré le retour de Fickou (déjà plaqueur sur Aki on le rappelle), l'Irlande a un surnombre à jouer (trois contre un). Mais l'action dure depuis 2 minutes et les Irlandais ne sont pas complètement replacés. Sur son 3e ballon depuis le dégagement de Dupont, le troisième ligne irlandais est encore lucide et comprend que sa première solution de passe, la plus simple, n'est pas la meilleure avec un Jack Conan (3e ligne) arrêté.

Le ballon dans le bras gauche, son droit lui permettant de repousser la défense de Fickou, Caelan Doris parvient à reprendre le dessus sur le centre français et transmet sur 13 mètres à Ringrose au moment de tomber sur le plaquage du Français. Une passe parfaite qui met le centre sur orbite, lancé dans le couloir des cinq mètres.

Ringrose s'amuse avec Jalibert

Attention, l'essai n'est pas encore fait. Garry Ringrose doit encore résister au retour de Matthieu Jalibert, entré en jeu à la 63e minute et qui compense l'absence de Moefana et surtout Penaud sur l'aile. L'Irlandais fait mine de rentrer dans le terrain, ce qui surprend le Bordelais-Béglais qui ne s'attendait pas à devoir défendre avec son épaule intérieure avant de repartir de l'autre côté. Monstrueux, il laisse Jalibert (déjà sur les talons) à distance en s'aidant de son avant-bas gauche. Le Français fait l'erreur de ne pas se baisser, comprend rapidement sa faute et plonge dans les jambes de Ringrose. Le mal est fait. Le centre a pris l'avantage et personne ne le reverra, pas même Romain Taofifenua qui arrivait au soutien.

\u2618\ufe0f Ringrose se joue de la défense française et l’Irlande prend le large

#SixNations | #IREvFRA pic.twitter.com/ZDEk8BC1sm — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) February 11, 2023

19 temps de jeu, deux minutes et 24 secondes plus tard, l'Irlande prend 11 points d'avance, bientôt 13 et entérine sa victoire face au XV de France. La passe de Doris, la conclusion de Ringrose : deux gestes techniques qui font la différence et illustrent finalement parfaitement la supériorité irlandaise face à l'équipe de France.