L’ouvreur de La Rochelle Antoine Hastoy estime que sa convocation chez les Bleus est le résultat de sa progression cette saison. Sous la houlette de son coach, Ronan O'Gara, l'ancien palois a conscience d'avoir réalisé de grosses performances pour sa première saison à La Rochelle.

Comment avez-vous réagi à l’annonce de la liste des 42 joueurs convoqués mercredi ?

J’étais fier et j’ai directement pensé à bien me reposer parce que la saison a été longue et que je veux arriver le plus en forme possible le 2 juillet. Hyper fier, hyper excité.

Votre convocation n’est plus une surprise. Avez-vous le sentiment d’avoir passé un cap depuis un an ?

J’avais envie d’y être. Je pense que j’avais fait le nécessaire pour participer à la préparation. Depuis un an, j’ai un peu plus d’exposition vu que j’ai rejoint La Rochelle. Je sens que j’ai énormément progressé cette année. Je suis content de ça. Ça valide vraiment le choix de La Rochelle.

\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 Serin et Dulin de retour, Lebel et Jelonch absents ! La liste des 42 Bleus pour préparer la Coupe du monde est tombée.



Toutes les infos > https://t.co/NQOBfVf6vX#XVdeFrance pic.twitter.com/4STR8ZSWdD — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 21, 2023

Ça a pesé dans le choix du staff des Bleus ?

Non mais quand on s’était parlé durant l’année, ils m’ont dit qu’ils étaient très contents de mon évolution. Il me restait tous les matchs de phases finales à faire depuis qu’on s’est quittés et je n’ai pas eu de retour depuis.

Le staff du XV de France est attaché à la politique de l’homme en forme. Ça tombe bien, vous avez réalisé de gros matchs récemment, notamment en finale de Champions Cup…

Je suis content de ces matchs européens et de ma saison dans sa globalité. Je me suis senti progresser au fur et à mesure de l’année. C’est surtout ça que je retiens. Il a fallu s’adapter au début et après, je me suis épanoui.

"Ronan O'Gara a envie de me faire grandir"

Ronan O’Gara a une part de responsabilité dans votre progression ?

Oui énormément. Il m’apporte beaucoup de confiance et m’a énormément poussé tout au long de la saison et il continue de la faire. C’est quelqu’un de très exigeant mais nous savons pourquoi : c’est pour faire progresser toute l’équipe. À titre individuel, j’ai une très bonne relation avec lui. Il a envie de me faire grandir.

On dit de lui qu’il est presque invivable tellement son envie de performer est grande…

(Il rit) Il est hyper exigeant. Invivable, je ne peux pas dire ça ! Il a confiance en son groupe et il sait de quoi nous sommes capables et où il veut nous emmener.

Pouvez-vous encore progresser ?

Bien sûr, il y a plein de choses sur lesquelles je peux progresser. Le jeu va peut-être changer à La Rochelle à des moments donc il va falloir que je progresse là-dedans et que la saison prochaine, je confirme tout ça.

Pensez-vous que vous vous êtes rapproché de la concurrence ces derniers mois ?

On verra, ce n’est pas à moi de faire ce choix. Comme d’habitude, je vais donner le meilleur de moi et je verrai ensuite. Mais en tout cas, j’ai accumulé de la confiance cette saison et j’ai envie que ça se voit lors de cette préparation. Je vais donner le meilleur de moi-même et le montrer au staff. Ce sera ensuite à eux de faire un choix.

Il y a beaucoup de joueurs rochelais appelés, c’est une fierté ?

Oui, ça montre que nous avons fait une belle saison. Nous sommes récompensés par le nombre de joueurs présents sur cette liste. C’est ce que Ronan, tout le staff et le club veulent aussi : avoir des internationaux dans l’équipe. Ça témoigne de la qualité du groupe à La Rochelle.