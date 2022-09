Prendre un grand bol frais peut souvent être bénéfique. Surtout lorsque l'on passe de la grisaille francilienne à la douceur rochelaise. Après trois années en Ciel et Blanc, Yoan Tanga voulait mettre les voiles avec deux objectifs en tête : gagner des titres et glaner des sélections en équipe de France. Le deuxième objectif est déjà coché grâce à la tournée japonaise, et le premier ne pouvait pas mieux commencer. Avec deux victoires face à des poids lourds du championnat (Montpellier et Lyon), les Maritimes répondent présents d'entrée. Une bonne entame de championnat caractérisée par un premier match référence pour Yoan Tanga face à Lyon.

Comme lors de la première journée, le flanker a joué l'intégralité de la rencontre. Deuxième lame derrière le colosse Alldritt, le natif de Bondy s'est adapté à vitesse grand V sous le maillot rochelais. Dès le premier quart d'heure, l'ancien Racingman a mis son équipe dans l'avancée grâce à ses percussions. À la douzième minute, le nouveau tank maritime s'est arraché sur cinq mètres pour permettre à Tawera Kerr-Barlow d'aplatir le premier essai de la rencontre.

Un costume de flanker bien porté

Les chiffres ont de quoi donner le tournis pour un deuxième match. À Gerland, Yoan Tanga a gagné 63 mètres en 15 courses. Il est d'ailleurs celui qui totalise le plus de mètres parcourus derrière Brice Dulin. Aux côtés de Bourdeau et Alldritt, Tanga s'est attaché à dominer physiquement ses opposants directs. En vue la semaine dernière à Brive, Arno Botha n'a pas eu l'éclat nécessaire pour renverser la vapeur. Surtout, la paire d'internationaux qu'il constitue avec le Gersois semble déjà rodée. "Greg et moi, on est tous les deux polyvalents. Ce n'est pas incompatible d'être alignés ensemble. Que ce soit lui ou moi en n°8, chacun continuera de jouer son jeu, celui-ci ne changera pas parce qu'on aura un numéro différent dans le dos. C'est sûr qu'on peut jouer tous les deux ensemble en même temps sur le terrain" avait déclaré l'ancien Francilien pour Actu Rugby.

Des paroles mises en application dès le mois de septembre. Sa dimension physique offre au staff rochelais une alternative plus que séduisante après les départs à la retraite de Victor Vito et Wiaan Liebenberg. Utilisé dans un rôle de flanker qu'il n'avait plus connu depuis un an, Tanga a marqué les esprits ce week-end.