Ce lundi, l'USM a officialisé la signature du troisième ligne argentin, Tomas Lezana (29 ans, 40 sélections), jusqu'en 2026. Arrivé en cours de saison en tant que joker médical, le flanker a su convaincre le staff montalbanais de le conserver. Il était une des priorités du mercato tarn-et-garonnais.

Nous vous l'annoncions il y a plusieurs semaines, la signature de Tomas Lezana était un des enjeux majeurs du mercato montalbanais. Le troisième ligne argentin, séduisant lors de chacune de ses apparitions cette saison avec Montauban, a donné son accord pour rester trois ans de plus en vert et noir. Arrivé des Scarlets en cours de saison, en tant que joker médical, celui qui compte 40 sélections avec les Pumas avait participé à cinq matchs de Pro D2 en fin de saison et a contribué au maintien du club dans l'antichambre de l'élite.

Arrivé en tant que joker médical durant cette fin de saison en provenance des @scarlets_rugby Tomas Lezana s'engage avec l'@UsmSapiacRugby jusqu'en 2026 ! \ud83d\ude4c



Bienvenue à Sapiac Tomas ! \ud83d\udd25https://t.co/OcMpU0CFQ7#Saison2324 #AllezSapiac pic.twitter.com/aJVNtmZTTC — USM Sapiac (@UsmSapiacRugby) June 19, 2023

Un mercato presque terminé

Il fait partie des joueurs qui ont repris l'entraînement avec le groupe montalbanais, alors que la reprise était prévue le 14 juin dernier. Le mercato de Montauban est quasiment ficelé. Cette arrivée est la douzième annoncée par Montauban, après celles de Léo Aouf (pilier), Badri Alkhazashvili (talonneur), Ru-Hann Greyling (talonneur, prêt), Lewis Bean (deuxième ligne), Frank Bradshaw (deuxième ligne), Karl Wilkins (troisième ligne), Noa Kanika (troisième ligne), Corentin Coularis (troisième ligne), Yoan Cottin (demi de mêlée), Thomas Fortunel (ouvreur), Dan Goggin (centre et Thomas Larregain (arrière).