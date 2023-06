Le XV de France va-t-il remporter la prochaine Coupe du monde ? Selon un sondage Ipsos, trois Français sur quatre estiment que les Bleus vont réaliser cet exploit.

La fièvre du rugby ne s'arrête pas. Après le sacre du Stade toulousain face à La Rochelle, ce samedi (29-26), la saison de Top 14 s'est terminée avec un scénario fou. Après les joutes du championnat, la préparation de la Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre) va maintenant s'intensifier. À trois mois de la grand-messe du rugby mondial, les Français sont enthousiastes et optimistes.

Selon un sondage Ipsos, publié ce lundi et basé sur 554 personnes, 75% de la population estime que le XV de France est capable de remporter le Mondial. Classée deuxième nation mondiale, et pays hôte de la compétition, la France fait partie des favoris aux côtés de l'Irlande, vainqueure du Grand chelem, de l'Afrique du Sud, championne en titre, ou des redoutables Néo-Zélandais.

52% des Français ont l'intention de suivre la compétition

Alors que la dernière finale du Top 14 a mobilisé 4,5 millions de téléspectateurs, le meilleur score depuis 2014 pour Canal + (1 million), la perspective du Mondial semble elle aussi susciter l'engouement au sein de la population. Toujours selon Ipsos, plus d'un Français sur deux (52%) a l'intention de suivre la compétition, sur 1 000 personnes interrogées. 18% des sondés comptent même "regarder le plus de matchs possibles". À noter que plus d'une femme française sur trois (37%) intéresse la Coupe du monde de rugby.

Le prochain Mondial représente également un grand moment de partage et de convivialité pour 74% des sondés. "Les Bleus menés par Antoine Dupont sont appréciés par les Français, qui croient en eux. Une victoire en finale de cette Coupe du Monde serait un moment inoubliable : pour 84% des fans, la remporter serait un moment de joie et de partage pour tout le pays. Mais avant une potentielle cerise sur le gâteau, rendez-vous le 8 septembre prochain face à la Nouvelle-Zélande pour vérifier les prédictions des Français". commente Thibaud Vignal, Chef de Groupe MSU chez Ipsos en France.