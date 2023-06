Après leur victoire face au Stade rochelais en finale du Top 14 ce samedi, les joueurs du Stade toulousain ont pu célébrer leur 22ème titre avec les supporters ce dimanche en milieu d'après-midi. Retour sur ce moment hors du temps.

Il est environ 16h15 quand le bus des champions de France toulousains arrive sur la place du Capitole, ce dimanche après-midi. Des milliers de personnes attendent depuis le coup de sifflet final pour célébrer cette victoire avec eux.

À l'avant du bus, Melvin Jaminet, Sofiane Guitoune, Romain Ntamack et Peato Mauvaka tiennent le Bouclier de Brennus et le brandissent devant la foule. La célèbre musique Freed From Desire retentit sur la place principale de la ville Rose.

En bas du bus, Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, attend les héros du week-end, accompagné des Espoirs du Stade toulousain, également champions de France cette saison.

D'un élan de folie, Selevasio Tolofua s'empare du micro pour ambiancer la foule en compagnie des autres joueurs. Au fond du bus, d'anciennes stars du club comme Jerome Kaino ou encore Iosefa Tekori profitent également du 22ème sacre des Rouge et Noir.

Capuozzo au plus près des supporters

Bien qu'il n'ait pas joué la finale, Ange Capuozzo était bien là avec ses coéquipiers pour saluer le public venu les accueillir. Alors que tous les joueurs sont encore dans le bus, l'arrière italien décide de passer les barrages de sécurité pour monter sur une barrière et se jeter dans la foule. Le joueur de 24 ans se laisse alors porter par les supporters qui savourent la victoire avec leur idole.

Quelques minutes après, Ange Capuozzo explique : "Honnêtement, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu une montée d'adrénaline et je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. C'est juste indescriptible de vivre ce titre et de faire partie de cette aventure. On a fait une saison gigantesque, voir qu'on est accueilli de cette façon par notre public, c'est juste magnifique."

L'arrière a également évoqué son avenir et la suite des festivités : "À titre personnel, je ne vais pas prendre beaucoup de vacances, je vais surtout m'entraîner à fond pour revenir en forme pour la Coupe du monde."

"C'est un match qui va rester dans les mémoires"

Titulaire samedi soir pour la finale, Cyril Baille a remporté son troisième bouclier de Brennus avec Toulouse. Le pilier gauche international a, lui aussi, savouré la victoire avec son public : "On est super heureux, toute l'année, les supporters sont toujours à fond derrière nous, on devait leur ramener ce trophée pour les remercier. On a énormément de chance d'avoir un public comme celui-là."

"On avait tous envie de bien fêter ce titre. C'est un match qui va rester longtemps dans les mémoires, par rapport au dénouement, on a bien fêté ça hier soir, comme on sait si bien le faire." explique le français de 29 ans.

Avec lui, plusieurs joueurs vont désormais pouvoir se concentrer sur la Coupe du monde et préparer au mieux le tournoi qui les attend : "On a quinze jours de repos et après on va reprendre avec les Bleus. On va pouvoir concentrer à fond sur cette compétition. C'est la compétition d'une vie donc on va se préparer en conséquence."

À l'intérieur de la mairie, Didier Lacroix, président du Stade toulousain, a félicité les joueurs ainsi que l'ensemble des équipes toulousaines qui ont remporté le championnat de France comme les Espoirs, les Crabos, les handisports, ainsi que les féminines qui sont allées jusqu'en demi-finale.