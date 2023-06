Vainqueurs dans les toutes dernières secondes d'une finale d'anthologie qu'ils avaient pourtant largemenbt subie, les joueurs de Toulouse ont laissé éclater leur joie, dès leur retour aux vestiaires. En présence du Président Emmanuel Macron, les joueurs toulousains ont entamé des festivités qui allait les amener au bout de la nuit, dans l'intimité de leur hôtel Pullman Montparnasse.

Le Président de la République Emmanuel Macron était là, autour de la table des vestiaires visiteurs du Stade de France. Tout juste sacré champion de France 2023 et pour la 22e fois de son histoire, le Stade toulousain venait d'arracher une des victoires les plus difficiles et improbables de son histoire, en finale du Top 14. Ce match face à La Rochelle, les hommes du président Didier Lacroix l'ont clairement subi. Pourtant, ils n'ont jamais perdu ni le contact au score, ni l'espoir. Jusqu'à cet essai libérateur de Romain Ntamack. Alors, leur explosion de joie était à la mesure du scénario.

Maudit puis héros de ce match, Romain Ntamack tombait en larmes dans les bras de son frère, Théo, au coup de sifflet final. Midi Olympique - Patrick Derewiany

L'Anglais Jack Jack Willis, arrivé en cours de saison, disait avant le match avoir vécu "une année de dignue". Il l'a conclue par un Bouclier de Brennus. Midi Olympique - Patrick Derewiany

De retour aux vestiaires, les Toulousains pouvaient alors entamer des festivités qui allaient les mener jusqu'au bout de la nuit.

Antoine Dupont vient alors arroser de champagne son staff Midi Olympique

Déjà passé par la case "bain de mousse", le capitaine Antoine Dupont prend en main son président Didier Lacroix pour le conduire à pareil sort. Midi Olympique

La soirée au Stade s'est conclue par une scène particulièrement insolite : venu féliciter les champions, le Président de la République Emmannuel Macron, incité par les vivas dses joueurs et l'icône Joe Tekori qui venait d'en faire de même, vidait une bouteille de bière d'un trait.