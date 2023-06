Lors de chaque finale, le match débute face aux micros, les deux équipes étalant leurs stratégies de communication. Cette année, à ce petit jeu, les Rochelais n'ont pas caché leurs ambitions, ce qui a permis aux Toulousains de se cacher derrière le prétendu statut de favoris des Maritimes, même s'ils ont affiché un visage revanchard.

Bien malin celui qui peut prédire le score de Toulouse - La Rochelle, cette finale cinq étoiles attendue depuis le début de la saison. Les deux équipes ont leurs atouts pour prétendre soulever le Bouclier de Brennus dans les tribunes du Stade de France, ce samedi soir, aux alentours de 23 heures. Le nom du Stade toulousain sera-t-il gravé pour la 22e fois sur le trophée ? Ou celui du Stade rochelais pour la première fois ? Face caméras, les Rochelais n'ont pas feint leurs ambitions : "Si on joue notre jeu, il n’y a aucune équipe qui peut nous battre, a déclaré, serein, face à la presse, Ronan O'Gara. Nous sommes prêts à marquer l’histoire !" De quoi faire passer un message à ses hommes : vous n'êtes pas inférieurs aux Toulousains. Evidemment, plusieurs membres du club à la caravelle ont déclaré que remporter le Top 14 est un "objectif". Mais pour quel club du top huit français s'emparer du Bouclier n'est pas une volonté ? Encore plus quand le ticket pour le Stade de France est composté, comme pour les Maritimes.

Mais les Rochelais voient plus loin que la finale 2023. Ils n'ont pas fait dans la langue de bois, comme l'a dévoilé Gregory Alldritt dans nos colonnes : "Bien sûr, l’objectif est de gagner un maximum de titres et de monter le club le plus haut." Des propos qui font écho à ceux prononcés par Ronan O'Gara et Joel Sclavi après la deuxième Champions Cup glanée par les Jaune et Noir. "Établir une dynastie, c’est l’idée, c’est le plan", a lâché le manager irlandais. "Il (NDLR : Ronan O'Gara) veut construire une super équipe, nous regardons le Real Madrid et les Chicago Bulls de Michael Jordan, il veut construire une dynastie, mais nous devons d'abord gagner le Top 14. C'est dans tous les détails, il y a des moments où il devient fou. Quand il a un moment de libre, il vient vous montrer des choses", a affirmé le pilier argentin qui se voit donc marcher dans les pas de Karim Benzema ou de Michael Jordan.

Un Toulouse prudent veut regagner

C'est presque une habitude depuis l'époque Guy Novès. Même quand ils sont favoris, les Toulousains n'aiment pas avoir cette pancarte et essayent, haut et fort, de s'en séparer. Ce qui a régulièrement pu agacer... Cette année, Ugo Mola a profité de la deuxième Champions Cup consécutive des Rochelais pour les élever au rang "d'archi favori". L'entraîneur toulousain a détaillé ses propos en conférence de presse d'avant finale : "Pour battre La Rochelle aujourd'hui, il faut être à 100 %, il faudra un grand Stade toulousain. On ne s'est jamais trop cachés derrière notre statut de favori quand on l'était. Si vous voulez ne pas les annoncer comme favoris alors qu'ils sont doubles champions d'Europe, on peut mettre de côté cette compétition. Et dire, dans ce cas, qu’on est premier de la phase régulière du Top 14, donc favori. Pour autant, on va jouer la meilleure équipe d'Europe, elle l'a montré en gagnant des matchs dans les derniers instants, donc avec une force de caractère remarquable."

Après avoir perdu en demies de Top 14 et de Champions Cup la saison passée, les Haut-Garonnais ont aussi chuté à ce stade de la compétition en Coupe d'Europe cette année. Une deuxième année sans titre agacerait les Stadistes. D'autant plus qu'une défaite en finale permettrait à leurs nouveaux ennemis rochelais de se pavoiser avec deux coupes d'Europe et un Top 14 en deux saisons dans l'escarcelle. Malgré leurs habituelles réserves, les joueurs ont affiché leur volonté de retrouver le devant de la scène avec un troisième championnat pour cette génération, après 2019 et 2021. "Au-delà de ce devoir de gagner, c’est une envie de la part de tout le groupe. Quand on signe dans un club comme ça, c’est qu’on a de l'ambition, qu’on a envie de gagner des choses. Quand on fait une saison comme cette année, où nous avons été premiers toute la saison, on a envie de ramener le titre à la fin. On a tous en mémoire la saison dernière qui nous a laissé un goût amer, autant à nous qu’au staff, aux supporters et à l’encadrement", a avancé Antoine Dupont.

Dans nos colonnes, François Cros l'a avoué, "avancer un peu masqué par La Rochelle, ce n’est pas un problème, d’autant que c’est mérité au vu de la performance de cette équipe face au Leinster." Mais le troisième ligne international (20 capes) n'a pas pour autant gardé secrètes ses ambitions : "(perdre) ce serait un échec par rapport à la qualité de notre effectif. Remporter des titres chaque année, c’est un objectif pour ce club et pour chacun des joueurs qui le composent." La Rochelle en favori et Toulouse outsider, cela semble l'enseignement de cette guerre des mots.