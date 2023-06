Le manager rochelais Ronan O’Gara s’est montré aussi calme que déterminé vendredi à l’instant de prendre la parole face à la presse. Le technicien irlandais a clairement annoncé la couleur...

Dans quel état d’esprit se trouve votre équipe à 24 heures de cette finale ?

Nous avons très bien mangé hier soir dans un bon bistrot parisien. C’était un peu difficile ce matin, mais avec le staff on a été faire un petit footing. Mais nous sommes partis sans les joueurs. Eux, je les sens concernés. Ça va être une énorme opportunité pour l’équipe. C’est un privilège d’avoir ce défi devant nous.

Voyez-vous une différence d’attitude chez vos joueurs par rapport à la finale de 2021 ?

Il y a plus de sérénité. C’est complètement différent. Pendant la semaine, nous avons beaucoup discuté. Ce voyage a commencé la saison dernière quand j’ai été nommé manager. Depuis, j’ai endossé les responsabilités de toutes les défaites, notamment contre Toulouse. Depuis, on a analysé les détails. Lorsque nous avons joué à Toulouse cette saison, nous avons pris un carton rouge dès la 13e minute de jeu (Reda Wardi) et ce jour-là tout a changé. Depuis, nous avons gagné la Champions Cup. Maintenant, l’objectif, c’est de gagner le championnat de France. On doit être fier de représenter notre ville. On connaît leurs forces, leur histoire. Mais je vous confirme que l’équipe de 2021 n’a rien à voir avec l’équipe de 2023.

Quelles seront les clés de la rencontre ?

Il faudra jouer notre jeu. Nous avons des forces qui nous donnent beaucoup de confiance. Si nous jouons notre jeu, aucune équipe ne peut nous battre. Notre statut a changé, je ne sais pas si nous sommes favoris de cette finale. Mais nous sommes focus sur notre objectif. Nous sommes prêts à marquer l’histoire. La meilleure façon de le prouver, c’est avec une grande performance samedi soir. C’est d’ailleurs difficile de dormir car nous avons beaucoup d’excitation en nous.

Cette finale est-elle une histoire de suprématie sur le rugby français ?

J’espère que oui ! Mais les choses changent très vite dans le rugby. Nous ne savons pas ce qui se passera la saison prochaine après la Coupe du monde. Beaucoup de mes joueurs seront focus sur la Coupe du monde après cette finale. Je pense donc que tout recommencera à zéro après les vacances. Maintenant, soit on gagne cette finale et les vacances seront bien, soit on perd et ce ne sera pas terrible pour mes cinq enfants et ma femme parce que je serais de mauvaise humeur (rires).

Une défaite serait-elle un échec ?

J’espère que mon groupe est bien éduqué et comprend ce qui va se passer demain soir. Ce n’est pas qu’un match, c’est une finale dont tu peux te souvenir toute ta vie. C’est un grand pas pour l’histoire rochelaise. Nous sommes en train de l’écrire et ça doit donner beaucoup de motivation et de plaisir.