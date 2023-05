Joel Sclavi a marché dans les pas de son ancien manager Ronan O'Gara en affirmant que La Rochelle devait construire une dynastie. Le pilier argentin a même tenu la comparaison avec le Real Madrid et les Chicago Bulls, deux équipes qui ont régné dans leurs sports respectifs, le football et le basket-ball.

Grégory Alldritt sera-t-il le Michael Jordan de La Rochelle ? Après avoir remporté une deuxième Champions Cup face au Leinster (26-27), La Rochelle ne veut pas s'arrêter là. Joel Sclavi a d'ailleurs osé la comparaison avec deux équipes qui ont régné sur leur sport pendant plusieurs années."Il (ndlr : Ronan O'Gara) veut construire une super équipe, nous regardons le Real Madrid et les Chicago Bulls de Michael Jordan, il veut construire une dynastie, mais nous devons d'abord gagner le Top 14. C'est dans tous les détails, il y a des moments où il devient fou, quand il a un moment de libre, il vient vous montrer des choses".

Voici notre XV de l'année de Champions Cup !https://t.co/azHKCMea9P — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 22, 2023

Un bouclier de Brennus à soulever

Mais avant d'imiter Karim Benzema et ses cinq Ligues des champions, ou Michael Jordan et ses six titres de NBA, La Rochelle doit assumer son statut en phase finale du Top 14. Déjà qualifiés pour les demi-finales, les hommes de Ronan O'Gara auront le temps de se régénérer pour partir à la conquête d'un trophée qu'ils chassent depuis plusieurs années.

"Nous espérons pouvoir récupérer rapidement car dimanche nous rejouerons contre le Stade français. Nous sommes déjà qualifiés pour les demi-finales et nous voulons être en finale" abonde Sclavi. Pour rappel, les Maritimes s'étaient inclinés en barrage la saison dernière, face à Toulouse, après avoir remporté leur première Champions Cup.