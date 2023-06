À 24 heures de la demi-finale face au Racing 92, Antoine Dupont, le capitaine du Stade toulousain, accompagné de ses partenaires Cyril Baille et François Cros, a dit sa hâte d’être au grand rendez-vous de demain. Il a aussi affirmé que les siens étaient frais avant cette échéance.

Comment vous sentez-vous à la veille de cette demi-finale ?

Antoine Dupont : Nous sommes contents de pouvoir découvrir les lieux, c’est un stade que personne ne connaît dans l’équipe. C’est important de venir ici. Je pense que nous avons tous hâte d’être à demain. Nous avons tout fait, cette saison, pour se retrouver dans cette position aujourd’hui. C’est une marche qu’il va falloir qu’on arrive à franchir.

Cyril Baille : Comme l’a dit “Toto”, c’est bien de venir aujourd’hui, de voir le stade, de prendre nos repères comme on ne le connaît pas. C’est un magnifique stade qui nous donne envie de faire un gros match. On sait très bien ce qui nous attend demain soir. On va essayer de se préparer au mieux.

Vous avez beaucoup joué cette saison, vous avez évité la case barrage. Comment êtes-vous physiquement par rapport à la saison dernière, où on avait beaucoup dit que vous étiez épuisés ?

A. D. : Physiquement et mentalement, on est bien mieux cette saison. On a eu la chance d’avoir une saison qui s’est bien passée pour nous d’un point de vue comptable. Nous sommes restés en haut du classement, même pendant la période de doublons, qui avait coûté cher l’an dernier. On a eu du temps et du confort pour que le staff puisse gérer l’effectif de la meilleure des manières. On a eu plus de plages de repos et on n’a pas eu à batailler pour une qualification en fin de saison. Ça avait puisé dans nos ressources physiques et mentales l’an dernier. Je pense qu’on est beaucoup mieux sur ça et on a beaucoup d’appétit pour arriver le plus loin possible cette année.

On a tous en mémoire la saison dernière qui nous a laissé un goût amer

Avez-vous réussi à évacuer la frustration du Leinster et peut-elle servir dans un match aussi important que celui de demain ?

François Cros : C’est sûr que ça a été compliqué après cette défaite en demi-finale, mais on s’est vite projeté sur le reste de la saison, qui pouvait être encore alléchant si on s’en donnait les moyens. On a su le faire sur la fin du Top 14 en se qualifiant directement pour la demi-finale. On a eu du temps pour la préparer. On n’aura aucune excuse sur le plan physique et sur celui de la préparation. C’est le moment de se payer.

Vous avez dominé la phase régulière. Comment lutte-t-on, à ce stade de la saison, contre la peur de tout perdre ?

C. B. : Ça fait partie du jeu. Sur un match de phase finale, tout est remis à zéro. On aura un gros match demain. On a essayé de se préparer de la meilleure des façons et on verra bien l’issue du match. Ce n’est pas parce que tu finis premier du championnat que tu vas au bout.

Cyril Baille : "Sur un match de phase finale, tout est remis à zéro. On aura un gros match demain." Icon Sport

Dans quelle mesure Toulouse se doit de gagner, demain ?

A. D. : Au-delà de ce devoir de gagner, c’est une envie de la part de tout le groupe. Quand on signe dans un club comme ça, c’est qu’on a de l'ambition, qu’on a envie de gagner des choses. Quand on fait une saison comme cette année, où nous avons été premiers toute la saison, on a envie de ramener le titre à la fin. On a tous en mémoire la saison dernière qui nous a laissé un goût amer, autant à nous qu’au staff, aux supporters et à l’encadrement.

Vous restez sur trois défaites consécutives en demi-finale, si on compte le Top 14 et la coupe d’Europe. Est-ce que ça remue dans vos têtes ?

A. D. : Non, les choses sont différentes aujourd’hui. On a évidemment en mémoire le match perdu au Leinster, il y a eu beaucoup de déception, mais le contexte n’a pas été favorisant non plus pour nous. Nous avons dû nous déplacer, il y a eu une blessure puis un carton en début de match. Face à des équipes comme ça, ça ne pardonne pas. On ne refera pas le match, mais ça nous a donné un regain d’appétit et de motivation pour avoir encore plus envie de ramener ce bouclier.

Quels enseignements avez-vous tirés du barrage ?

A.D. : Avec peu de ballons, les Racingmen sont capables de faire de grandes choses, de marquer des essais de très loin. Ils ont des individualités capables de faire des différences. Ils ont été fidèles à eux-mêmes en apportant du danger avec pas grand-chose.

Quels ont été les bienfaits du stage ?

A. D. : Au-delà du stage, ça donne la possibilité d’avoir un week-end de repos avant la demi-finale. On sait combien c’est important dans ces matchs couperets. Tant psychologiquement que physiquement, ça fait du bien de pouvoir couper, se préparer, travailler et passer du temps ensemble. C’est un avantage.