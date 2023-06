En tout début d’après-midi ce vendredi, les Toulousains sont venus en repérage au Stade de France, à la veille de la finale du Top 14. L’occasion d’échanger en conférence de presse avec Romain Ntamack et Antoine Dupont. Extrait.

Une finale logique ?

Antoine Dupont : "La question mérite d’être posée. Mais quand le premier affronte le deuxième de la phase régulière, on peut se dire que la logique a été respectée. Malheureusement ou heureusement, ce n’est pas toujours le cas. On l’a déjà vu sur de précédentes éditions. Maintenant, au regard de la saison que nous avons réalisée, nous sommes très heureux d’être en finale."

L’état d’esprit du groupe ?

Romain Ntamack : "On a la patate. Nous sommes très heureux d’être ici à Paris tous ensemble. Nous sommes très motivés. On ne va pas faire monter la "couscoussière" trop vite, on a encore un peu le temps avant le coup d’envoi. Mais on a hâte d’être samedi soir. Les défaites de l’an dernier nous ont montré combien il était difficile de revenir chaque année en finale. Je pense que ça a été un levier de motivation pour être là aujourd’hui. Cette finale a peut-être une saveur un peu plus particulière car les jeunes sont devenus les expérimentés du groupe. On a connu des victoires très vite, mais aussi des échecs qui nous ont fait mal. On s’en est servi pour faire une grande saison et on espère qu’elle se terminera de la plus belle des manières."

3e finale en 4 ans

Antoine Dupont : "Une finale n’est jamais la même car ce sont des saisons différentes, les équipes et le contexte aussi. Maintenant, l’enthousiasme et la motivation sont toujours les mêmes. J'ai peut-être l’impression que le groupe est encore plus avide de gagner que lors des premières fois. Il faut d’ailleurs que l’on conserve cet état d’esprit et qu’on l’entretienne ."

Les signaux au vert ?

Antoine Dupont : "Nous sommes dans une bonne période. Nous avons pu nous régénérer durant les dernières semaines, notamment grâce à notre qualification directe en demi-finale qui est un élément très important. On a fait une très bonne demi-finale. Nous sommes en confiance. Mais nous aurons face à nous une équipe également en confiance, sûre de ses forces et qui réalise une grande saison. On espère que samedi soir le karma sera de notre côté."

Du côté des Rouge et Noir, le banc pourrait être renforcé, ou en tout cas remodelé...https://t.co/O7lAO0mlXE — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 16, 2023

Ntamack enfin en finale...

Romain Ntamack : "J’ai la chance de pouvoir vivre cette finale sur le terrain (ce qui n’avait pas été le cas lors de la précédente N.D.R.L). Je suis en forme et j’espère que tout se passera bien et que je pourrai soulever le trophée à la fin du match avec les copains. Bref, je suis motivé et serein."

La stratégie ?

Antoine Dupont : "On connaît la qualité de cette équipe de La Rochelle avec un paquet d’avants très conquérant, une défense très compacte et très en place. Il faudra qu’on soit très propre sur les basiques de ce sport. Et garder notre esprit d’initiative. C’est ce qu’on essaie de cultiver toute la saison. Il n’y aura probablement pas beaucoup d'opportunités. Il faudra les saisir."

Une opposition de style ?

Antoine Dupont : "On peut dire ça car nous avons des styles de jeu différents. Le leur a fait ses preuves, le notre aussi. La confrontation sera intéressante, même si on se connaît bien. On parle beaucoup de leur jeu d’avants, mais les Rochelais ont aussi une belle ligne de trois-quarts avec un jeu au pied de pression très intéressant. Il faudra qu’on soit bon dans tous les secteurs de jeu."

La défense de La Rochelle ?

Romain Ntamack : "C’est une défense qui est très agressive, qui monte très fort, qui met beaucoup de pression sur les attaques adverses. Ce sera à nous de faire les choses le mieux possible. On a déjà eu des adversaires cette saison qui jouaient de cette façon, notamment les Sharks en Champions Cup. On va se servir de ces expériences pour trouver des solutions."