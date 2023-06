Le comité directeur de la FFR a voté à l'unanimité le nouveau nom de Marcoussis en hommage à Bernard Lapasset. C'est ce que révèle la FFR ce vendredi.

Ça n'est pas la première décision du comité directeur sous la présidence de Florian Grill. En effet, ce jeudi, le nouveau président révélait qu'Adidas allait redevenir l'équipementier du XV de France après les jeux Olympiques 2024. Ce vendredi, on apprend que le comité directeur a évoqué le centre d'entraînement de Marcoussis. Celui-ci va devenir le "Centre National de Rugby Bernard Lapasset", en hommage à l'ancien dirigeant emblématique du rugby français, décédé le 3 mai dernier à l'âge de 75 ans.

" Bernard Lapasset a voué sa vie entière à l'essor du sport et spécifiquement du rugby, où il a laissé son empreinte en tant que dirigeant emblématique, a commenté Florian Grill. Alliant une action significative tant sur le plan national qu'international, il n'a jamais perdu de vue l'importance du local et a toujours cultivé cette proximité vitale avec le rugby des territoires. En hommage à ce dévouement exceptionnel et à sa contribution indéniable au rugby, le Comité Directeur a décidé à l'unanimité de rebaptiser le siège de la FFR en "Centre National de Rugby Bernard Lapasset"."