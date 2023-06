Après avoir présenté le maillot en avril dernier, Le Coq Sportif en dévoile un peu plus sur la tenue que porteront les Bleus pour la Coupe du monde (du 8 septembre au 28 octobre). Fabrication 100% française, participation des joueurs à la confection... Voici tout ce qu'il faut savoir !

Une exclusivité pour le XV de France ! À l'occasion d'un Mondial qu'ils joueront à domicile, les Bleus sont la seule équipe de la compétition à arborer une tenue entièrement confectionnée sur son territoire. Un choix "fort" selon Le Coq Sportif, équipementier de la sélection depuis 2018 : "Maillot bleu, short blanc, chaussettes rouges, c’est le retour de la silhouette aux couleurs de notre pays. L’union, reflet de cette collaboration, c’est ensemble que Le Coq Sportif et la Fédération Française de Rugby ont imaginé ce maillot unique."

Grâce à l'intermédiaire de leur préparateur physique, Nicolas Jeanjean, les joueurs ont également pu participer à la confection de leur uniforme. "Les membres de la FFR ainsi que les joueurs ont pu évoquer leurs souhaits, leurs idées. Cet échange a permis de réaliser un produit qui soit au plus proche des besoins et des envies des joueurs", peut-on lire dans le communiqué.

Une technologie de production bien particulière

L'équipementier français est allé jusque dans les détails pour proposer un maillot à la hauteur de l'événement. "Deux fois plus léger que le précédent. Résistant, avec des découpes athlétiques, confectionné sans couture aux endroits clés, le maillot a été pensé pour être la meilleure armure des joueurs lors de leurs matchs."

Matière indémaillable, coutures invisibles, badge en relief, même bleu que sur le drapeau français... Le maillot du XV de France n'est pas un simple maillot ! Et avant de le voir arborer par Antoine Dupont et ses coéquipiers en septembre et octobre prochain, vous pouvez vous l'offrir pour la modique somme de... 300 euros.