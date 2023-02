L'arrivée d'Andres Vilaceca à Vannes sur l’air des lampions avait suscité beaucoup d’espoirs mais également de curiosité. Face à Montauban, le centre uruguayen a rayonné pour l'un de ses premiers matchs référence en Bretagne.

Après Freitas, un autre international uruguayen, trentenaire, débarquait sur les bords du golfe du Morbihan. Ce devait être "LA" recrue phare du club breton à l’intersaison. Seulement le garçon a connu quelques peines à exprimer son talent. Trois feuilles en début d’exercice, en neuf journées de championnat, puis une "escapade" avec l’équipe nationale pour trois tests-matchs en novembre. Ce, avant de revenir en Bretagne, mais aussi de se blesser entre la 16e et 19e journée. Bilan avant vendredi : à peine plus de 600 minutes de jeu en Pro D2 (8 feuilles) et zéro essai.

Le match de la révélation ?

Globalement une déception. Mais lors de ce match de vendredi soir contre Montauban, l’Uruguayen s’est rappelé aux bons souvenirs de ses adversaires. Deux essais pleins de sang froid et d’opportunisme pour grandement contribuer à la construction du succès vannetais, tout en débloquant son compteur points. Idéal pour reprendre confiance dans son rugby et apporter ce que le club attend de lui. Andrès Vilaseca n’a été remplacé qu’une seule fois. C’était à La Rabine contre Biarritz (deuxième journée). Depuis il a rempli sept copies pleines à 80 minutes. Et si Andrès n’avait commencé vraiment sa saison que depuis vendredi ?