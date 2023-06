Satisfait de la victoire en demi-finale contre l'Union Bordeaux-Bègles, l'entraîneur de La Rochelle Sébastien Boboul était tout de même frustré par la deuxième mi-temps moins aboutie de ses troupes. Et il espère que l'expérience des finales, pour le double champion d'Europe, lui permettra d'aller chercher le premier Bouclier de l'histoire du club le week-end prochain.

Comment expliquer la différence entre votre première mi-temps presque parfaite et la deuxième moins maîtrisée ? Est-ce dû à la chaleur ?

Il faudra en discuter avec les joueurs, il faisait extrêmement chaud. Nous avons bien géré la première mi-temps en respectant notre stratégie, à savoir aller jouer chez l’adversaire et lui mettre beaucoup de pression sur notre conquête. On l’a plutôt bien fait. Mais c’était moins bien en deuxième mi-temps, avec des fautes bêtes. On a remis les Bordelais dans la partie et on leur a laissé l’occasion de revenir. Avec le manque de rythme, nous étions un peu dans le dur.

C’était le même groupe que pour la finale de Champions Cup. La coupure de trois semaines a-t-elle eu des effets néfastes ?

On n’en a pas trop parlé, mais on a senti qu’il faisait très lourd à l’échauffement. Les mecs étaient un peu fatigués et en face, il y avait une équipe en forme. Nous n’avions pas joué depuis trois semaines mais les avons mis sous pression en première mi-temps. Puis nous avons déjoué sur le début de deuxième mi-temps.

Les joueurs se sont-ils vus trop beaux à un moment ?

Pas du tout, et c’était notre discours toute la semaine. On a répété qu’il ne fallait pas s’enflammer, que c’était un nouveau championnat et que la Champions Cup était derrière nous. Je ne pense pas que nous avons pris l’UBB de haut.

Par rapport à la demi-finale gagnée à Lille il y a deux ans, il y a peut-être eu moins d’émotion à la fin...

Parce qu’on n’a rien gagné. C’est une étape supplémentaire mais il reste un match, 80 minutes face au Stade toulousain. Il y a quelques années, il y avait plus d’euphorie, parce que c’était nouveau pour nous d’être là.

Que vous inspire cette finale face à Toulouse ?

Je ne vais pas dire que c’est logique mais c’est le premier contre le deuxième de la phase régulière. C'est une belle affiche, et nous aurons une équipe en forme en face. Un gros challenge nous attend. Par le passé, elle ne nous a pas trop réussis sur les finales.

Sébastien Boboul, entraîneur des trois-quarts de La Rochelle, au côté du manager Ronan O'Gara Icon Sport - Johnny Fidelin

Vous êtes à une marche du premier Brennus du club et d’un doublé…

On l’a dit, on n’a pas senti d’euphorie sur ce match. On sait ce qu’il nous reste à faire. On a eu la chance de gagner deux Champions Cup. Un Brennus, quand on est Français, cela reste le titre absolu, quelque chose de très fort. Le Top 14, ce sont vingt-six matchs, puis une demie. C’est un marathon. Le Stade rochelais grandit et il nous manque ce titre.

Vous rendez-vous compte que ce sera votre cinquième finale en trois saisons ?

On en a gagné deux, et perdu deux. Si on la perd, on retiendra cela. On savoure quand même les marches gravies ces dernières années par ce club qui était en Pro D2 il n’y a pas si longtemps.

Vous aviez dit avoir été pris par l’émotion il y a deux ans contre Toulouse, en finale du Top 14. Comment l’éviter cette fois ?

Il y en aura quoi qu’il arrive. Cela reste une apothéose sur une fin de saison. Mais j’espère qu’avec l’expérience des autres finales, on arrivera à la canaliser.