Quel match de Brice Dulin, exceptionnel de solidité et de sûreté ! À 33 ans, l’arrière formé à Agen est en train de se construire un palmarès énorme.

Son allure est encore jeune, mais il a 33 ans. Brice Dulin, l’arrière de La Rochelle a encore réussi une performance de premier choix. Elle fut soulignée par la récompense officielle d’ « homme du match ». Il aura brillé une fois de plus par son extraordinaire sûreté. Il fut impeccable sur les chandelles qui lui ont été adressées, il fut aussi d’une adresse diabolique sur les coups de pied à suivre qu’il tape pour lui-même : sa grande spécialité. Par deux fois, il nous montra avec éclat son expertise en la matière en première période.

Il n’est pas l’homme des relances au long cours à la Serge Blanco mais il est d’une rare justesse. Il a fait parfois avancer le Stade rochelais mais surtout, il l’a presque toujours empêché de reculer.

Samedi à Saint-Sébastien, il a écœuré les Bordelais, pas à lui tout seul, certes, mais il n’a pas failli dans sa mission, il n’a pas donné à l’adversaire le coup de pouce qu’il espérait pour faire « tourner » le match. On se souvient d’une touche magistrale trouvée en milieu de deuxième période.

Un gabarit qui sort de l'ordinaire

Brice Dulin a même provoqué une faute inutile de Yoram Moefana. Mais l'international ne se contenta pas d’un rôle de « petite sentinelle ». Il offrit un essai à Dillyn Leyds sur un service au pied, mais M. Marbot estima que l’ailier rochelais avait mis un pied en touche avant d’aplatir. On aurait tellement aimé lui octroyer une passe décisive.

Samedi au Stade de France, il se retrouvera en fin de carrière devant un défi historique. Être sacré champion de France avec un troisième club (en jouant les finales), comme Arnaud Marquesuzaa et Marcel Baillette avant lui. Ce serait un trophée immatériel magnifique. On rappelle qu’il a déjà soulevé le bouclier avec Castres (2013) et avec le Racing (2016) plus un titre de Pro D2 avec Agen (2010)...

Dommage que le staff du XV de France ne semble plus compter sur lui depuis 2021 et une relance qui ne s’imposait pas contre l’Ecosse. En 36 sélections, il avait marqué neuf essais et montré qu'un gabarit modeste (1,76m, 82kg) peut encore exister dans notre rugby de gladiateur.