Le Stade toulousain et La Rochelle ont dominé respectivement le Racing 92 et l'UBB en demi-finales du Top 14. Si les Toulousains ont davantage impressionné face aux Franciliens, les Rochelais se sont montrés implacables lors de la première période face à Bordeaux. Voici quelques statistiques illustrant les défaillances des deux perdants.

40 plaquages ratés par le Racing

Le Racing a encaissé cinq essais face à Toulouse. Les coéquipiers de Camille Chat ont tenu un peu moins de 20 minutes avant de craquer face au leader de la phase régulière. Au final, le score est lourd, 41-14, et une statistique montre les difficultés des Racingmen en défense : les Ciel et Blanc ont manqué 40 plaquages dans la rencontre. Impossible d'espérer rivaliser en étant si fragile en défense. Face au Stade français, les Franciliens avaient manqué seulement huit plaquages.

Seulement 4 points pour Russell

La statistique est cruelle pour Finn Russell, et pourtant, elle est bel et bien vraie : en quatre demi-finales avec le Racing (deux de Top 14 et deux de Champions Cup), l'ouvreur écossais a inscrit seulement quatre points. Une statistique bien trop légère lorsqu'on connaît les qualités du demi d'ouverture. Face à Toulouse, Finn Russell a transformé les deux essais tardifs de son équipe. Il a surtout été beaucoup trop neutre et imprécis pour son dernier match avec le Racing. Il y a deux ans, il était resté muet face à La Rochelle lors de la défaite des siens 19-6.

Zéro point pendant 70 minutes

La rencontre entre Toulouse et le Racing est entrée dans l'histoire comme étant la demie avec l'écart de points le plus important depuis 1998. Les Franciliens ne sont pas passés proches du zéro pointé. Jusqu'à la 70e et l'essai de Gaël Fickou, ils étaient menés 34 à 0. Les joueurs de Laurent Travers auraient pu devenir les premiers à ne pas marquer de points en phase finale de Top 14. La réaction d'orgueil, à laquelle s'ajoute un relâchement toulousain de circonstance, ont permis au Racing de ne pas plus sombrer.

Les avants du Racing n'ont fait que subir face au pack toulousain. Icon Sport

12 pénalités contre UBB

Face à La Rochelle, Bordeaux-Bègles s'est montré très indiscipliné. Les coéquipiers de Poirot ont concédé 12 pénalités durant la rencontre, pour huit pour les Maritimes. Avant le match, j’imaginais qu’on serait mieux sur le plan physique pour être plus dominants, analysait frustré Frédéric Charrier. On n’a pas réussi à sortir proprement de notre camp, à l'image de la première pénalité qu’on prend et qui amène le premier essai rochelais. C’était une bonne chose de prendre le score mais on a des regrets. On ne les a pas assez fait douter. Dans la première demi-finale, le Racing s'est mis à la faute à treize reprises, dont huit en mêlée fermée. "Il y a peut-être, concernant la mêlée, des faiblesses individuelles, reconnaissait le président Jacky Lorenzetti. En mêlée, on a clairement perdu notre technique collective. Ils nous ont amusés, il n’y a pas d’autres mots…"

1 seul franchissement pour l'UBB

Malgré un score final plutôt accroché (24-13), les Bordelais n'ont jamais réellement inquiété les Rochelais, qui ont pourtant réalisé une deuxième période plus décevante dans le jeu. Une statistique démontre cette impuissance : Louis Bielle-Biarrey a été le seul joueur de l'UBB à franchir le rideau défensif maritime. Pourtant, la ligne arrière de l'UBB avait des arguments à faire valoir avec Matthieu Jalibert, Madosh Tambwe, Santiago Cordero, Yoram Moefana pour ne citer qu'eux.

27 turnovers concédés

Le Racing a concédé 27 turnovers face à Toulouse. Incapables d'enchaîner les temps de jeu, déficients sur chaque contact, les Franciliens n'ont jamais pu mettre leur jeu en place. "Tout. Il nous a tout manqué, assumait Gaël Fickou à la fin du match. Toutes les stats, tout ce qui a été dit avant, ça s’est confirmé. On n’était pas au niveau. Chacun va se remettre en question. Il y a de belles recrues qui arrivent, il y a un nouveau staff… Beaucoup de choses vont changer au Racing, j’espère en bien."