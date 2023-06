Une grande démonstration. Le Stade toulousain a surclassé le Racing 92 en demi-finale et retrouve le Stade de France deux ans après leur titre. Un score lourd, 41-14, qui entre déjà dans l'histoire du Top 14, comme étant l'écart le plus élevé depuis que le championnat se dispute à 14 équipes.

C'est sans doute anecdotique pour les Toulousains, mais cette demi-finale de Top 14 entre déjà dans l'histoire. En effet, en écrasant le Racing avec cinq essais à la clé, le Stade toulousain s'est imposé 41-14 et file en finale le 17 juin prochain.

26 points, c'est l'écart le plus large d'une demi-finale de Top 14 depuis que quatorze équipes se disputent le titre. Le précédant record remonte à la victoire de Montpellier face au LOU en 2018 au Groupama Stadium (40-14). Les coéquipiers d'Ugo Mola ont inscrit un petit point de plus pour marquer encore un peu plus leur empreinte sur le championnat.

Le nouveau record du Top 14 !

Pour retrouver un tel écart en demi-finale de championnat de France, il faut même remonter à la saison 1997-1998. À l’époque, c'est le Stade toulousain qui avait encaissé un lourd revers face au Stade français (39-3).

Après un premier quart d'heure brouillon, les Stadistes ont commencé leur démonstration : Lebel, Meafou, Roumat, Retière et Cros ont inscrit les cinq essais du soir. Fickou et Diallo ont sauvé l'honneur pour les Racingmen, qui ont débloqué leur compteur au tableau d'affichage à la 70e minute. Deux essais qui permettent aux Franciliens de ne pas plus sombrer dans l'histoire du championnat.