Récemment qualifiés en finale de Top 14, les Toulousains attendent désormais leur futur adversaire. Après leur démonstration face au Racing, Arthur Retière et Thibaud Flament ont exprimé leur préférence.

C'est confortablement installés que les Toulousains vont regarder la deuxième demi-finale de Top 14 entre La Rochelle et l'Union Bordeaux-Bègles (17 heures). Vendredi soir, les Rouge et Noir ont très vite mis fin au suspense en se montrant sans pitié face aux Franciliens. Un succès 41-14, une démonstration même face à des Racingmen qui sont passés à côté de l'événement.

Après la rencontre, les joueurs ont très vite été interrogés sur la deuxième demi-finale entre La Rochelle et Bordeaux. Notamment le deuxième ligne Thibaud Flament, entré en début de seconde période à la place d'Emmanuel Meafou. "Franchement ? La Rochelle, a-t-il répondu à France Bleu Occitanie. Ce sont des matches que l'on a l'habitude de jouer dernièrement. C'est toujours assez tendu, on a envie de les jouer. Après, peu importe l'adversaire ce sera forcément accroché."

Arthur Retière vote aussi La Rochelle

L'ancien joueur du Stade rochelais Arthur Retière s'est aussi exprimé sur la deuxième demi-finale du championnat. Le polyvalent ailier du Stade toulousain, qui a inscrit le quatrième essai des Toulousains vendredi soir, a tenu à souligner sa préférence pour son ancien club. "Je vois bien une victoire de La Rochelle, a-t-il confié au micro de RMC Sport. On l'espère."

La saison dernière, Retière avait inscrit l'essai décisif des Maritimes en finale de Champions Cup face au Leinster. Il a passé six saison à La Rochelle, et a porté le maillot jaune et noir à 114 reprises. Arrivé à Toulouse à l'intersaison, il a participé à 25 matchs du Stade toulousain dont 17 comme titulaire.

Les Rochelais partiront favoris face à Bordeaux lors de la deuxième demi-finale. Ils devront se méfier des coéquipiers de Maxime Lucu, qui ont promis qu'ils ne feront pas de complexe à Saint-Sébastien. L'intéressé a même précisé cette semaine en conférence de presse que La Rochelle "n'est pas une équipe qui nous fait peur. C'est une équipe qu'on a envie de défier, on veut leur montrer qu'on est capable de rivaliser avec eux. C'est comme ça qu'on a abordé ce match. Il faut se servir de nos défaites pour faire mieux, et ne pas avoir de complexe d'infériorité."