Le capitaine rochelais a évoqué l’état d’esprit de son équipe à la veille de la demi-finale contre Bordeaux-Bègles, ce samedi, à San Sebastian. Il a aussi expliqué en quoi les quinze jours passés ont permis de préparer les troupes à ce nouveau défi pour se rapprocher d’un potentiel doublé.

Y a-t-il le risque d’un manque de rythme chez vous, après trois semaines sans match officiel pour la plupart des joueurs alignés demain ?

Il n’y a pas de vérité absolue. Par le passé, il y a des équipes passées par les barrages qui ont gagné et inversement. Nous avons beaucoup joué cette saison, cette petite coupure a permis de se régénérer. Ça a permis d’éviter des chocs et toutes les petites choses qui marquent les corps en fin d’année. On s’est beaucoup entraîné. Il y a eu beaucoup de courses et de très bons entraînements. On se sent très bien physiquement.



Que change le statut de favori par rapport à ce que vous avez connu en Champions Cup ?

On est favoris, oui. Après, tout ce qu’on a, on a travaillé très dur pour l’avoir. Et on continue de travailler très dur. L’équipe n’a pas passé quinze jours dans le coton en ne recevant que des louanges de Ronan. On est loin d’être une équipe parfaite, personne ne prend la grosse tête. Nous voulons toujours travailler plus pour être meilleurs. Demain soir, on devra être meilleur que ce que l’on n’a été toute la saison.



La Rochelle semble programmée pour ça, pour remporter ce Bouclier...

Programmé, je ne sais pas. Nous ne l’avons pas encore gagné. Ce serait quelque chose d’exceptionnel de pouvoir aller plus loin. On adore ces matchs de phases finales. Nous travaillons très dur pendant 10 mois pour en arriver là. Il y a une finale 2 à jouer, comme le dit Ronan. On l’aborde avec énormément de respect pour les Bordelais. Après, vous savez, la mentalité de l’équipe est avant tout de prendre du plaisir et on a envie d’en prendre encore plus. Nous profitons à fond de ce week-end, on va tout donner sur le terrain et on verra plus tard pour basculer sur la finale 1 si ça se passe bien.

Vous parlez de prendre du plaisir. Parlez-nous de la dynamique de ce groupe...

Elle est très importante pour nous. Il y a beaucoup de vie dans le groupe, Uini et Will apportent beaucoup de sourires et de bonne humeur. Mais ça ne veut pas dire qu’il y a du relâchement ou de la décontraction pour autant. Simplement, notre objectif est de prendre du plaisir. On se rend compte de la chance que l’on a, de jouer au rugby, de disputer des demi-finales dans des stades magnifiques. Tout le monde a le sourire et veut profiter du moment présent.



Après le deuxième sacre en Champions Cup, Ronan et plusieurs d’entre vous avez parlé de dynastie. Ce sont des mots forts de votre part… D’où viennent-ils ?

C’est en grande partie grâce à Ronan que l’équipe a changé de mentalité et qu’elle a gagné deux titres de Champions Cup. Encore aujourd’hui, il nous incite à toujours rêver plus grand et à un potentiel doublé. Cela passe par beaucoup de travail. Ronan est revenu sur la finale de Coupe d’Europe, il nous a montré que l’on n’avait pas réalisé un très grand match en laissant beaucoup d’opportunités en route. On peut avoir des standards plus haut, progresser et être meilleurs.