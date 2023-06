Pour affronter l’Union Bordeaux-Bègles en demi-finale du Top 14 samedi (17h) à Saint-Sébastien (Espagne), le staff rochelais devrait s’appuyer exactement sur le même groupe vainqueur du Leinster en finale de Champions Cup, le 20 mai.

On ne change pas une équipe qui gagne. Encore moins quand ladite équipe a remonté un handicap de 17 points chez l’ogre Leinster, à Dublin, pour s’offrir une deuxième étoile appelée à rester fort longtemps dans les mémoires et dans la légende de la compétition reine. Préservés lors de la 26e journée de Top 14, à l’exception de Rémi Bourdeau (remplaçant à l’Aviva, capitaine contre le Stade français) et de Jules Favre (non entré en jeu à l’Aviva, titulaire au centre à Deflandre), tous les Rochelais alignés en finale de Champions Cup devraient de nouveau l’être en demie du Top 14, samedi.

Face à une équipe de l’UBB à laquelle il a donné la leçon (6-36) en mars sans même certains de ses cadres (Danty, Hastoy, Leyds ou encore Wardi), le double tenant du titre européen sera donc autrement plus armé qu’au Matmut-Atlantique de Bordeaux. Si ce n’est que, une fois n’est pas coutume, le club à la caravelle devra cette fois composer avec la présence, dans le camp adverse, d’un Matthieu Jalibert forfait lors de six des sept dernières confrontations, toutes compétitions confondues, entre les deux rivaux. Et dont la seule apparition répertoriée sur cette période a permis de décanter le match aller de la phase régulière, en décembre dernier, à l’avant-veille de Noël. Avec, peu après son entrée en jeu, les deux pénalités de la gagne pour s’imposer à Deflandre (8-12) et inverser le cours d’une saison jusqu’alors cauchemardesque.

Une seule incertitude dans le XV de départ

À surveiller comme le lait sur le feu, l’ouvreur girondin le sera encore plus particulièrement par Levani Botia, inégalable chasseur de 10 depuis son repositionnement en flanker. Un repositionnement d’ailleurs opéré dans la foulée de la victoire bordelaise en terres jaune et noir. Le Fidjien, touché à un doigt face au Leinster, sera bien au rendez-vous du dernier carré du championnat de France. Tout comme Will Skelton (genou), Uini Atonio (genou) et "UJ" Seuteni (épaule), titulaires en puissance eux aussi passés par la case soins avant d’attaquer la préparation menant à Anoeta.

Sauf alerte de dernière minute, le staff emmené par Ronan O’Gara – privé de Yoan Tanga (cheville) mais qui enregistre les retours à l’entraînement de Teddy Thomas (mollet) et Matthias Haddad – ne touchera pas à son XV-type du moment. Pas plus qu’à son colossal banc type. À moins que, pour commencer les débats, le profil d’Ultan Dillane ne soit "préféré" en troisième ligne à celui de Paul Boudehent, face au réputé contre en touche bordelo-béglais. Un problème de riches tant l’alignement rochelais carbure sans sourciller en ce printemps 2023. Qu’importe qui le compose.