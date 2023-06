Yann Roubert, le président de Lyon, a réagi avec amertume à la défaite de Lyon face à Bordeaux-Bègles.

"Il y a de la tristesse, de la frustration, de la rancoeur pour être honnête. On se prétend le meilleur championnat du monde et alors que plusieurs essais auraient mérité d’être revus, les arbitres n’ont pas été aidés par l’absence de de vidéo. Les garçons et le staff méritaient mieux. Ce travail d’une année qui s’arrête de manière cruelle fait mal, ça va être dur à digérer.

On se dit que ça fait amateur, que le championnat soit disant le meilleur et le mieux équipé du monde n’a pas accès à cette technologie pour un mach si important. Ça frustre, ça fait mal. On ne demande pas d’être aidés, juste d’être arbitrés comme tout le monde. Ça ne récompense pas le travail d’une année d’un groupe qui n’a pas triché.

C’est décevant, frustrant, même si on reviendra là-dessus à tête reposée. Il ne faut surtout pas que ça nous exonère de nos propres erreurs. Après, si le premier essai de l’UBB n’y est pas, ce n’est évidemment pas le même match... Maintenant, il n’y a plus qu’à féliciter Bordeaux qui va affronter La Rochelle. Ça fait mal mais ça donne envie d’y revenir pour faire mieux".