S’il s’est refusé à commenter l’impact de l’absence d’arbitrage vidéo, le technicien lyonnais Xavier Garbajosa déplorait surtout l’apathie des siens au retour des vestiaires.

Quel sentiment vous anime à chaud, après cette défaite sur le gong à domicile ? L’absence de la vidéo a-t-elle faussé les débats, selon vous ?

C’est la loi cruelle du sport. Je n’ai pas revu le match, je ne peux pas vous dire s’il y a eu des erreurs. Tout ce que je sais, c’est qu’il n’y avait pas d’arbitrage vidéo pour les deux équipes. Leurs essais ont été accordés, ils ont été plus efficaces que nous. Nous, on finit deux fois dans l’en-but mais nos essais ont été refusés. Je ne veux pas entrer dans la polémique, s’il y a eu des erreurs ça reste des faits de jeu.

Et voici le tableau de la phase finale mis à jour après la victoire de Bordeaux sur la pelouse de Lyon ! pic.twitter.com/pWDFfymZv9 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 4, 2023

Qu’est-ce qui a fait la différence, alors ?

Comme je l’ai dit, ils ont été plus réalistes que nous, ils ont scoré quand ils ont eu des occases, ils ont surtout défendu peut-être un peu mieux que nous. En phases finales, il faut un haut niveau d’exigence sur tous les détails. Ça aurait pu basculer de notre côté. On réalise une bonne première mi-temps mais on a un retour de vestiaire assez apathique. On était dominateur en mêlée, on l’a moins été après l’entrée en jeu de leurs remplaçants.

N’avez-vous pas aussi le sentiment que votre jeu s’est délité après la 50e ?

Délité, ce n’est pas le mot… Disons que nous avons été plus sous pression. On a eu du mal à réaliser la passe de plus, à trouver de la verticalité. Il y a eu plein de petits faits de jeu qu’on a payé cash. On avait envie d’aller plus loin, les garçons ont mis les ingrédients qu’il fallait mais ces dix minutes au début de la deuxième mi-temps nous ont incité inconsciemment à réduire la voilure. Au final, il y a un goût d’inachevé même si l’objectif de la qualification a été tenu. Il va falloir le digérer.