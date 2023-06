Ce dimanche soir, l'Union Bordeaux-Bègles a réussi l'énorme performance de s'imposer à Lyon sur le score de 32-25. Durant cette partie, l'UBB a été portée par son ailier Madosh Tambwe, auteur d'un doublé. Face aux perches mais également dans le jeu, Matthieu Jalibert a été un patron. En face, Liam Allen n'a pas franchement pesé.

Les tops

Madosh Tambwe

L'ailier congolais est clairement l'homme de ce second barrage. Alors qu'il a bien été muselé dans un premier temps, Tambwe est sorti de sa boîte treize minutes avant le coup de sifflet final. Bien lancé dans l'intervalle, il a laissé sur le flanc trois défenseurs du LOU pour plonger dans le coin gauche de l'en-but adverse et inscrire son premier essai de la soirée. Dix minutes plus tard, alors que Lyon était revenu au score, la vitesse de l'ancien joueur des Bulls a crucifié des Lyonnais qui n'ont rien pu faire. Servi à quarante mètres de l'en-but, le numéro onze de l'UBB a pris Maraku de vitesse, pour ne plus jamais être repris. Bravo Madosh !

Matthieu Jalibert

Vous en connaissez beaucoup vous des buteurs qui ne plongent pas mentalement alors qu'ils ont loupé leurs deux premiers coups de pied ? Oui, il n'y en a pas beaucoup. Matthieu Jalibert fait partie de ceux-là. Malgré son essai dès les premières secondes, le demi d'ouverture girondin n'a pas débuté de la meilleure des manières la rencontre. Mais un grand joueur sait toujours réagir. Face aux perches, il a retrouvé la mire au meilleurs des moments. Sur le premier essai de Tambwe, il a réussi la transformation en coin pour remettre les siens devant. Il a fait de même à deux minutes du terme de la partie. Une réponse de patron, pour un match de patron.

Matthieu Jalibert a réalisé une très solide prestation ce dimanche soir. Icon Sport

Josua Tuisova

Bon... On se met quelques secondes à la place des joueurs qu'il croise sur le pré lors de ses sorties, et ça doit être tellement degoûtant. Le Fidjien s'est dans un premier temps contenté de voir son triangle arrière s'offrir une bonne partie de ping-pong rugby, avant de s'énerver. Après une touche perdue par l'UBB dans les 22 mètres lyonnais, le cuir arrive dans les mains de Tuisova. D'un crochet intérieur, il brise le rideau défensif girondin, perce sur trente mètres et a régalé avec une magnifique passe sautée pour Veredamu. Quelques secondes plus tard, il a cassé le plaquage de Lucu pour inscrire le deuxième essai des siens. Trop facile ce jeu pour Josua.

Baptiste Couilloud

Après le premier essai de Jalibert, c'est ce monsieur qui a décidé de remettre les siens sur le droit chemin. D'un action dont il a secret, il a mis dans le vent Mahamadou Diaby avant de servir à l'intérieur Ethan Dumortier, qui a terminé sa courser derrière la ligne. Toujours aussi actif, il a terminé le premier acte avec 11 courses ballon en main et 4 plaquages cassés. Sa sortie dès la 48ème minute de jeu en a surpris plus d'un, et on comprend vite pourquoi après avoir vu son premier acte. Il est revenu... à l'aile dans les dernières minutes, mais n'a pas pu empêcher les défaite des siens.

Baptiste Couilloud a réussi un premier acte de très haut niveau. Icon Sport

Les flops

Liam Allen

Après une performance majuscule face à Bayonne lors de l'ultime journée de phase régulière, on était dans le droit d'en attendre beaucoup du troisième ligne centre néo-zélandais. Au final, force est de constater qu'il n'a pas pesé sur la partie. Sa première intervention a été manquée sous un ballon haut, et la reste de sa prestation a été remplie de frustration. Allen a manqué son match, et c'est le LOU qui en a payé le prix cher.

Kane Douglas

Entré en jeu à la 34ème minute en lieu et place de Jandré Marais, touché au genou, le deuxième ligne australien s'est rapidement distingué... pas de la meilleure des manières. En six petites minutes, il a été pénalisé à deux reprises avant le retour aux vestaires. Quelques minutes après la pause, rebelote. Un mauvais comportement sur un ballon porté, et un troisième sifflet contre lui.