Avec le sacre de La Rochelle face au Leinster, la Champions Cup s'est terminée de la plus belle des manières pour le rugby français. L'occasion de faire un point sur les statistiques parlantes de cette cuvée 2022/2023. On y retrouve notamment un Grégory Alldritt très actif, tout comme Antoine Dupont.

112 courses ballon en main : Alldritt toujours plus actif

Élu joueur EPCR de l'année et homme du match de la finale face au Leinster, Grégory Alldritt continue d'écrire sa légende. Et pour mieux comprendre son importance dans le jeu maritime, il suffit de jeter un œil à la ligne des statistiques. Le numéro huit rochelais est celui qui a effectué le plus de courses ballon en main cette saison dans la plus grande des compétitions continentales. Il a terminé à un total de 112, son dauphin n'est autre que Zach Mercer avec 89 charges au compteur, et avec trois matchs de moins bien évidemment.

27 défenseurs battus : qui peut arrêter Dupont ?

Antoine Dupont n'a pas remporté sa deuxième Champions Cup cette saison, mais il n'a pas grand-chose à se reprocher. Encore une fois, le demi de mêlée du Stade toulousain a tout écrasé sur son passage. Au total : ce ne sont pas moins de 27 défenseurs qui ont fait les frais de la puissance et du talent de "Toto". Pour la suite du classement, on retrouve Nick David (25) et Makazole Mapimpi (23).

Antoine Dupont a été intenable sur cette saison de Champions Cup. Sportsfile / Icon Sport - Sportsfile / Icon Sport

82 plaquages : Earl le sécateur

Il n'a rien pu faire en quart de finale face à La Rochelle mais il aura quand même tout tenté. Ben Earl termine comme le meilleur plaqueur de cette édition 2022-2023. Avec 82 plaquages à son actif, le troisième ligne des Saracens devance le joueur de Leicester Tommy Reffell (75) et Gavin Coombes du Munster (74). Dans son style très caractéristique, Earl est un véritable poison dans les rucks pour ses adversaires, qui n'étaient pas forcément heureux d'avoir affaire à lui sur le pré.

310 points marqués : le Leinster meilleure attaque

L'attaque ne fait pas tout, le Leinster peut en témoigner. Jusqu'en finale, les Leinstermen n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Le Racing 92, Gloucester, Leicester... Tous sont repartis de Dublin les valises peines. Du coup, les Irlandais sont la meilleure attaque de cette Champions Cup avec 310 points marqués, dont 43 essais. Malheureusement pour eux, il leur en a manqué deux de plus pour rafler la mise face à La Rochelle.

112 passes après-contact : jeu de mains, jeu de Toulousain

C'est une des grands principes d'Ugo Mola, le ballon ne doit jamais s'arrêter de vivre. Et à y regarder de plus près, les joueurs toulousains respectent bien le plan du staff haut-garonnais. Au niveau des passes après-contacts, ils sont à des années-lumière des autres formations. Ils en comptabilisent 112 alors que les Stormers, qui sont deuxièmes dans cette catégorie avec... seulement 77 passes dans leur escarcelle. Pour clôturer le podium, on retrouve Montpellier avec un total de 66.