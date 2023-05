Grégory Alldritt est à nouveau revenu sur les coulisses de la finale remportée par La Rochelle face au Leinster. Le numéro 8 maritime a notamment souligné des manquements dans l'organisation dublinoise à l'encontre des familles rochelaises.

Grégory Alldritt avait encore assez de voix pour débriefer la victoire rochelaise contre le Leinster en finale de Champions Cup (27-26). Invité du Super Moscato Show, sur RMC ce lundi, le numéro 8 rochelais est à nouveau revenu sur les coulisses de la rencontre. Interrogé sur l'organisation de la finale, Grégory Alldritt n'a pas mis sa langue dans sa poche.

La mi-temps de Leinster - La Rochelle a visiblement été perturbée par une échauffourée impliquant Ronan O'Gara, Jonathan Sexton et Will Skelton dans le tunnel de l'Aviva Stadium. L'EPCR a lancé une enquête après avoir été mise au courant de l'incident.https://t.co/Khz330cBeO — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 21, 2023

"On dit souvent que ce sont les Français qui sont arrogants, pas fair-play et que les Britanniques sont super. Au niveau de l’organisation, le club de La Rochelle a essayé de mettre tout en œuvre pour que les familles puissent bien accéder au stade et elles ont eu énormément de barrières. C’est vraiment une atmosphère assez spéciale. Quand je lis dans la presse qu’ils mettent quelqu’un devant le vestiaire des arbitres pour pas que Ronan O'Gara puisse aller leur parler… Ce sont des détails, mais ils sont assez spéciaux, mais on ne s'arrête pas là-dessus."

Pas de rancœur contre James Ryan

Avant l'altercation qui a eu lieu à la mi-temps de la rencontre, impliquant notamment l'entraîneur rochelais et Jonathan Sexton, Grégory Alldritt avait expliqué que James Ryan "ne l'avait pas regardé dans les yeux" au moment du toss. Un manque de respect pour le troisième ligne centre des Maritimes, mais le principal intéressé a, semble-t-il, déjà effacé cette histoire.

Pas commode Greg Alldritt... Quand on serre la main, c'est dans les yeux ! \ud83d\udc40



Son impression > https://t.co/PSaot18bx8 pic.twitter.com/Gu0K8rSDWm — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 20, 2023

"Non, je ne l’ai pas croisé après le match. Et puis, il y a une forme d’humilité. Moi, je sais que quand je perds, je n’aime pas trop que tout le monde vienne me serrer la main avec un grand sourire. Après, je n’ai rien du tout contre lui. Je vais le recroiser, il n’y a pas de souci là-dessus".