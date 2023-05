Menés de 17 points, les Maritimes ont toutefois trouvé dans la puissance de leur pack et de leur paire de centres les ressources pour renverser tout en force une situation invraisemblable.

Pouvait-on imaginer pire entame de match que ce 17-0 concédé aux Leinstermen diaboliquement précis dans leur entame de match ? Oui, allez : ce 17-0 aurait pu se transformer en 21-0 sans les deux poteaux touchés sur ses transformations par Ross Byrne, qui auraient d’ailleurs fondamentalement changé le résultat du match… Le Leinster peut regretter l’absence de Sexton, dites-vous ? Oui, mais on s’en fiche. Parce qu’il fallait pour les Rochelais avoir des c… en plomb (pardonnez-nous de l’expression) pour remonter un tel débours aux gens de Dublin, poussés par 50000 supporters en feu. Des attributs, donc, mais surtout des arguments frappants. Et en la matière, ceux de la Rochelle sont évidemment connus de tous. On parle ici de cette incroyable puissance frontale, tant individuelle que collective, qui leur permit le plus incroyable tour de force jamais vu sur le Vieux Continent.

Le premier exemple ? Il réside, évidemment, en cet essai de l’espoir. Cette réalisation de Danty qui, récupérant un ballon portant pas idéal de Kerr-Barlow, anéantit d’une percussion son vis-à-vis Ringrose pour aplatir l’essai qui ramenait les Maritimes à -9 juste avant la pause. Déjà un petit miracle, et c’était peu dire par rapport à ce qui allait suivre…

Le "all-in" de la pénaltouche

Ainsi débute un deuxième acte durant lequel on ne vit qu’une équipe sur le terrain. 40 minutes durant lesquelles les Rochelais ont concassé, pour ne pas dire pulvérisé, le pack rochelais à force de mêlées dominatrices et de ballons portés rageurs. Et si cette domination sans partage ne fut pas toujours justement récompensée par M. Peyper, celui-ci ne put finalement que s’incliner devant la démonstration de force rochelaise dans le dernier quart d’heure. Il faut dire que les hommes de Ronan O’Gara, plus confiants en eux que jamais et probablement poussés par le scenario de la saison dernière, ont eu l’audace de botter en touche une pénalité des 22 mètres en face que la logique recommandait pourtant de tenter.

Un « all-in » pour la gagne récompensé, après trois mauls et une vingtaine de pick and go, par cet essai de Georges-Henri Colombe appelé à rejoindre dans la légende celui d’Arthur Retière en 2022. et s’il y eut bien un sursaut du Leinster dan le money-time, celui-ci se brisa sur la défense d’airain des jaunes, le coup d’épaule d’Ala’Alatoa sur colombe constituant le signe d’impuissance de trop. Chapeau, messieurs les Rochelais !