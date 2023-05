Le demi de mêlée sud-africain Rudy Paige regrette son départ de Vannes, après seulement une saison en Bretagne, où il a adoré vivre. Depuis son pays natal, il suit toujours les résultats du RCV, qu'il pense capable de faire un coup à Oyonnax, en demi-finale de Pro D2.

Comment s'est présentée l'opportunité de rejoindre Vannes, en 2021 ?

Il y avait Nick Abendanon, que je connaissais depuis notre époque commune à Clermont (2019). C'est une des raisons de ma venue. Et puis j'avais l'ambition d'aller en Top 14. Cela n'a pas été difficile pour moi de faire le choix de rejoindre la Pro D2 après avoir déjà évolué en Top 14. J'ai en quelque sorte compris l'importance de la Pro D2 dans le rugby français. De nombreux joueurs ayant déjà joué en Top 14 et des internationaux sont dans le championnat. Il n'y a pas de petites équipes en Pro D2. J'ai voulu aider l'équipe à progresser et c'est ce qui m'a attiré.

Connaissiez-vous Vannes avant de signer au RCV ?

Pour être honnête, non. Je ne connaissais rien sur le club. Mais je savais évidemment que Nick Abendanon jouait ici.

Qu'avez-vous pensé de l'ambiance à La Rabine ?

Dans ma carrière, j'ai joué dans de nombreux stades, en Afrique du Sud, au Japon... L'atmosphère à La Rabine est très, très spéciale et si sympa, avec ce stade dans la vieille ville. Le club est soutenu à chaque match. J'ai apprécié jouer à domicile. Avec la rénovation, je pense qu'ils sont prêts pour monter en Top 14.

\ud83d\udc4a ?'??? ?? ????, ??????? ??? ?'?'?? ????? ??? ?'?'?? ???? ?'????? ????? ?? ????? ??? \ud83d\udd25



Merci à nos supporters présents à Nevers et à tous ceux qui ont vibré pour nous aux 4 coins de la Bretagne \ud83d\udc99#FièvreBretonne pic.twitter.com/hv7FtdXskc — RUGBY CLUB VANNES (@RugbyClubVannes) May 14, 2023

Que pensez-vous des matchs de Vannes cette année ?

Ils ont de très bons joueurs de rugby. Selon moi, ils ont toujours pratiqué un beau rugby, comme le veut le club. Je leur souhaite le meilleur pour battre Oyonnax. Cela sera un match compliqué, là-bas. Mais ils ont montré toute la saison une capacité à gagner à l'extérieur, qui peut leur permettre de créer la surprise.

I ????? ?????? \ud83d\udc4a



\ud83d\udca5 Voici l'ensemble du groupe vannetais qui ira disputer la demi-finale du championnat à Oyonnax \u2694#RCV #BreizhRugby pic.twitter.com/86oLLY0ecJ — RUGBY CLUB VANNES (@RugbyClubVannes) May 18, 2023

Trouvez-vous l'équipe différente de celle de la saison dernière ?

Par rapport à l'an dernier, il y a de nouveaux joueurs, qui ont apporté quelque chose de différents sur le terrain. J’ai beaucoup aimé leurs sorties de camp. Lavar ? Je ne sais pas comment on prononce son nom, celui qui vient de Bayonne (Maxime Lafage). Il est vraiment bon, il a contribué à cette belle saison.

En 2021, Vannes a disputé les demi-finales, comme cette année. Mais pas la saison passée. Pourquoi selon vous ?

Ouf, c'est une question difficile (rires). J'aurais aimé savoir pourquoi. C'était une dure saison... Je pense qu'il y a eu trop d'attente autour des joueurs, de la direction et de la ville.

Est-ce que la mauvaise saison dernière peut-être due à une déception non évacuée de la défaite en demie, à la maison, à la dernière seconde, contre Biarritz ?

Je ne pense pas qu'ils étaient traumatisés, pour être honnête. Nous étions plutôt ambitieux. Nous voulions faire tout notre possible pour jouer à nouveau les phases finales et pour obtenir les meilleurs résultats.

Quel était votre lien avec l'entraîneur des 3/4 Gerard Fraser et le manager Jean-Noël Spitzer ?

J'avais une très bonne relation avec Gé' Fraser, surtout parce que nous parlons la même langue. J'avais aussi une bonne relation avec Jean-No'. Jean-Noël a ramené le club en demi-finale. Et Gerard fait un travail fantastique avec Bayonne. C'est une super personne que beaucoup de joueurs aiment.

Pourquoi avez-vous quitté le RCV l'été dernier ?

Le club n'a pas voulu lever mon année en option. C'est la principale raison de mon départ, c'était triste. Ma famille a aimé être en Bretagne, moi aussi, en tant que personne et comme joueur. J'aimais Vannes et je voulais rester, mais, malheureusement, le club en a décidé autrement.

Avez-vous aimé la vie bretonne ?

Oui, bien sûr. Vannes est une très jolie ville. Nous étions souvent en centre-ville avec ma femme et mes enfants. J'ai adoré, et ma famille aussi. Nous avons passé pas mal de temps à Quibron et à Carnac. Il y a des très beaux endroits en Bretagne, la nourriture est excellente et les gens sont fantastiques. Les gens sont passionnés. Mais d'un point de vue météorologique... (rires). Je pense qu'avec ma famille nous aurions adoré le temps chaud dans le Sud. Vannes est une des plus belles villes de Bretagne, mais il pleuvait beaucoup.

Êtes-vous toujours en train de chercher un club ?

Moi, j'aimerais être en Europe. Mais cela a fait du bien à ma famille d'être de retour à la maison pour un petit moment et de passer du temps avec nos proches.