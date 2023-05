Après son exploit sur la pelouse de Nevers en barrage, Vannes se déplacera le samedi 20 mai sur la pelouse d'Oyonnax en demi-finale et tentera de faire mentir tous les chiffres pour se qualifier pour la première finale de Pro D2 de l'histoire du club.

Un exploit peut-il en cacher un autre ? Après sa victoire en barrage sur la pelouse de Nevers, les Vannetais seront confrontés à une mission qui apparaît presque impossible : s'imposer à Oyonnax, leader incontestable et incontesté de cette saison de Pro D2.

La prouesse est-elle possible ? Eu égard des résultats d'Oyo, elle relèverait pratiquement du miracle. L'USO en 2022-2023 c'est 113 points en phase régulière, 23 victoires en 30 matchs, 904 points inscrits et deux joueurs de première ligne qui ont au total 21 réalisations au compteur (11 pour Thomas Laclayat, 10 pour Benjamin Geledan). Vous l'aurez compris, cette demi-finale c'est David contre Goliath. Toutefois, Oyonnax aurait tout faux de prendre Vannes à la légère. Les hommes de Jean-Noël Spitzer ont montré qu'ils avaient de la ressource dans un barrage disputé, tendu, et où ils ont été menés une grande partie de la rencontre.

Oyonnax n'est pas invincible, le RCV le sait

Mais il y a dans cette saison de Vannes une forme de résilience et ce soupçon de folie qui feront changer d'avis les plus terre à terre. "On a utilisé nos échecs comme une source de motivation. Ce sont des moments durs que l’on n’a pas envie de revivre", rappelait le troisième ligne et capitaine Joseph Edwards. Dans ce groupe breton, beaucoup de joueurs ont connu la défaite en demi-finale de Pro D2 en 2021 face à Biarritz après la sirène. À l’époque, les Vannetais pensaient tenir un succès historique mais l'essai de Gavin Stark et la transformation de Gilles Bosch avaient transformé cette demi-finale en cauchemar. Deux ans plus tard, et malgré une terne dixième position il y a trois mois, le RC Vannes s'est promis un tout autre destin. Les Morbihannais devront toutefois ne pas penser au dernier match à Mathon, en octobre dernier, où la bande à Cyril Blanchard avait encaissé un terrible 56-7, et plutôt évoquer la dense victoire du 17 mars dernier face aux Oyomen.

Et si ?

"On n’est pas à la maison, notre public ne sera pas majoritaire, même si on sait que toute la Bretagne sera derrière la télévision… On part là-bas sans pression et je pense que c’est le mieux", confiait Joseph Edwards avant le barrage de jeudi soir. Des paroles qu'il pourra aisément répéter avant la demi-finale qui les attend samedi 20 mai, mais au regard de la prestation des coéquipiers de Maxime Lafage, l'espoir demeure pour le RCV.

Il faudra pour cela que la charnière vannetaise soit aussi dominante que face à Nevers. Que le huit de devant performe encore plus pour mettre à mal les solides Oyonnaxiens. Un vrai match de phase finale en somme, face à ce qu'il se fait de mieux en deuxième division. Les Noir et Rouge, confortablement installés dans leur canapé jeudi soir, auront une semaine de repos en plus. À bien des égards, une qualification de Vannes semble incongrue, mais il ne faut pas oublier que c'est la première fois de l'histoire des barrages qu'une équipe parvient à s'imposer à l'extérieur. En restant dans les annales de Pro D2, depuis 2002-2003 et l'instauration des phases finales, huit équipes sont parvenues à se qualifier en finale en jouant la demie à l'extérieur. C'est peu, mais ça laisse aux Bretons le droit de rêver, d'autant que la dernière demi-finale d'Oyonnax à domicile en Pro D2, lors de la saison 2018-2019, s'était mal déroulée avec une défaite face à Bayonne à Mathon. Bref, l'espoir existe, mais finalement le troisième ligne Chateau le dit mieux que quiconque : "On va aller chez Oyonnax comme un petit." Avant de mieux renverser la table ? Réponse dans neuf jours.