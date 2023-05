Dans un peu plus d’une semaine, l’Aviron se rendra à Lyon pour la dernière journée de la phase régulière, et à Gerland, les Basques joueront pour un ticket en barrage, un an seulement après avoir rejoint le Top 14.

Hier matin, les joueurs et le staff de l’Aviron bayonnais ont fait leur retour à l’entraînement, après quelques jours de repos, et alors que la fin de la phase régulière approche à grands pas, les Basques s’apprêtent à vivre une semaine à enjeux, la qualification pour les barrages étant toujours envisageable. Septièmes, à quatre points de Lyon qu’ils affrontent dimanche prochain, les Bayonnais vont jouer un véritable huitième de finale à Gerland. "C’est très excitant pour nous, avoue Guillaume Martocq. Si on nous avait dit ça en début de saison, on aurait signé de suite. On va y aller sans pression et avec beaucoup d'ambition. Nous sommes très contents de ce qu’on a fait, mais on n’a pas envie de s’arrêter là. On a envie que la saison dure le plus longtemps possible et on va tout faire pour aller gagner là-bas."

Martocq : "Nous sommes tous des compétiteurs…"

Voir l’Aviron disputer un match de barrage début juin serait une sacrée performance, compte tenu du fait que les Basques, remontés en Top 14 cette année, avaient pour seul objectif le maintien. "La priorité, c’était de rester invaincu à Jean Dauger. Maintenant qu’on est à cette position, on va tout faire pour y arriver. Il nous reste cette dernière étape. Tout est possible. Pour nous, c’est bien qu’on ait quelque chose à jouer jusqu’à la 26e journée. C’est un peu une récompense pour notre saison", poursuit le jeune trois-quarts centre, qui enchaîne les bonnes prestations ces dernières semaines.

Ému après son dernier match, Torsten Van Jaarsveld est revenu sur ses cinq ans passés au Pays basque.https://t.co/Z5urheKZnA — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 13, 2023

Sur les bords de Nive, l’appétit est venu en mangeant, même si en interne, les joueurs sont restés modérés et prudents. "Il y a des matchs qu’on aurait très bien pu perdre, reconnaît l’ancien joueur de Carcassonne. Je pense au Stade français, à Clermont. Le rebond est tombé de notre côté et on en a profité." Les Bayonnais n’auront pas grand-chose à perdre fin mai à Lyon, mais une non-qualification engendrerait forcément de la déception. "Nous sommes tous des compétiteurs, mais si on regarde derrière nous, on peut être tous fiers de ce qu’on a fait, répond Martocq. Nous avons maintenu le club assez tôt dans la saison. Il y aura peut-être un peu de déception si on ne se qualifie pas, mais on peut être très contents de nous. C’est une saison qui est très belle et qui restera gravée dans nos têtes."

L'Aviron sera-t-il européen l’an prochain ?

Si les Basques vont donc jouer, à Lyon, pour une qualification en phase finale, ils auront aussi l’occasion de valider leur ticket pour la grande coupe d’Europe. Il faudra, pour cela, surveiller le résultat de la rencontre opposant Montpellier à Pau, le MHR (9e) étant la seule équipe qui peut sortir Bayonne du top huit. "Une qualification pourrait nous permettre de voir de belles affiches à Bayonne, se projette Martocq. Le club grandit, peut-être vite, mais il faut prendre tout ce qu’il y a à prendre. L’Aviron n’a jamais connu la grande coupe d’Europe et je pense que des matchs européens, dans un stade Jean Dauger plein, ce pourrait être incroyable."

À Bayonne, où il a souvent été question de maintien jusqu’à la dernière journée, le club est en train de grandir et pour la première fois de son histoire récente, l’Aviron va vivre un mois de mai dans la peau d’une équipe du haut de tableau. Une qualification pour la phase finale ou la coupe d’Europe lui permettrait de valider le travail de structuration entrepris depuis plusieurs mois.