Oyonnax qualifié pour la finale de Pro D2 après son succès face à Vannes !

Ce samedi après-midi, dans la première demi-finale de Pro D2, Oyonnax Rugby a pris le meilleur sur le RC Vannes, 26-21. Devant son public, le club du Haut-Bugey a viré en tête à la pause (15-14), avant de faire craquer Vannes autour de l’heure de jeu. Mais les Bretons ont terminé fort et ont fait trembler “Oyo” jusqu’au bout…

Oyonnax a rempli sa première mission ! Après avoir terminé la phase régulière en tête du classement, “Oyo” a battu le RC Vannes cet après-midi, dans son stade Charles-Mathon, en demi-finale de Pro D2, 26-21. Grâce à ce succès, les joueurs de Joe El Abd, qui ont marché sur le championnat toute la saison, ne sont plus qu’à 80 minutes de retrouver le Top 14. Ils affronteront, samedi prochain, le vainqueur de la seconde demi-finale qui va opposer le Stade montois au FC Grenoble, ce soir.

Dans un stade Charles Mathon comble et bruyant, Oyonnax, en mission pour monter dans l’élite, a attaqué la rencontre tambour battant en proposant, d’entrée, une séquence dangereuse dans les 22 mètres adverses, mais la défense de Vannes a fait front et a remporté ce premier bras de fer.

Après avoir bien défendu sa ligne et une fois l’orage passé, Vannes a fait preuve d’audace puisque sur sa première pénalité obtenue dans le camp adverse, les Bretons n’ont pas demandé les poteaux. Ils sont allés en touche et le talonneur Cyril Blanchard, à la suite d’un ballon porté dominateur, a ouvert le score (0-7, 12e). Surpris par cet essai, Oyonnax a vite réagi et Charlie Cassang est venu récompenser le bon travail de ses avants sur une mêlée située dans les 30 mètres bretons. En bon numéro neuf, il s’est emparé du ballon sous les yeux de Michael Ruru et a pris la défense vannetaise de vitesse pour égaliser (7-7, 17e).

Quelle première période !

Dans ce premier acte plaisant et sacrément rythmé, les deux équipes ont proposé beaucoup de jeu et les Bretons ont planté le troisième essai de la partie après seulement 21 minutes. Sur cette action, tout est parti d’un bon jeu au pied de Michael Ruru, que les Bretons ont récupéré dans les 30 mètres d’Oyonnax. Les avants de Vannes ont ensuite tenu le ballon un long moment avant que celui-ci ne soit écarté et Nathanaël Hulleu a gagné son duel en bout de ligne face à Théo Millet (7-14, 22e).

Plutôt indiscipliné et parfois maladroit avec le ballon, mais très bon au sol, Oyonnax a pu compter sur la force de son pack pour rattraper une partie de son retard. À la demi-heure de jeu, Justin Bouraux a passé une pénalité obtenue en mêlée fermée (10-14, 30e). Cinq minutes plus tard, Rory Grice est venu terminer une belle offensive partie d’une percée de Teddy Durand (15-14, 35e) et si Bouraux a manqué la transformation suivante puis une pénalité excentrée (40e), Oyonnax a viré en tête à la pause avec un petit point d’avance.

Cassang excellent, Soulan décisif

Au retour des vestiaires, les deux équipes sont rentrées dans un vrai bras de fer avec une guerre d’occupation, puis Oyonnax a mis la main sur le ballon pendant un long moment. Les Bretons n’ont fait que défendre, mais n’ont pas rompu, puisque Thomas Laclayat (52e) n’est pas parvenu à aplatir le ballon dans l’en-but.

Sentant que son équipe était en train de souffrir, Jean-Noël Spitzer a décidé de faire rentrer du sang neuf (quatre changements autour de la 50e), mais ce coaching n’a pas eu l’effet escompté, puisque c’est Oyonnax qui a pris le large au score, grâce à deux pénalités réussies par Jules Soulan, fraîchement entré en jeu. Sur la première (55e), l’ouvreur a récompensé le travail de son pack en mêlée fermée. La seconde (60e) est arrivée après un contre-ruck de Loïc Credoz, et à l’heure de jeu, le club local comptait sept points d’avance (21-14).

Dans la foulée, Oyonnax a pris une sérieuse option sur la finale lorsque Charlie Cassang, déjà excellent sur son jeu au pied de pression, a pris un intervalle près d’un ruck et a servi Jules Soulan sur un plateau (26-14, 62e). Mais Vannes n’est pas arrivé en demi-finale pour rien et les Bretons, dans le dur pendant la seconde période, ont terminé fort. Si Joe Edwards a vu son essai en force être refusé (72e), le numéro huit a récidivé trois minutes plus tard et, cette fois, M. Ramos l’a accordé (26-21, 75e). Le RCV s’est alors mis à rêver d’une folle remontée et les garçons de Jean-Noël Spitzer ont eu une ultime possession dans les 22 mètres adverses, alors qu’il ne restait que 30 secondes à jouer. Mais Oyonnax a bien défendu et a ainsi validé son ticket pour la finale à Toulouse.