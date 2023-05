Le deuxième ligne d'Oyonnax Phoenix Battye est revenu sur la victoire des siens face à Vannes, en demi-finale de Pro D2 (26-21). Il assure que l'expérience malheureuse des dernières demi-finales perdues ont joué en faveur de l'USO et que désormais, les Oyonnaxiens savent quoi faire pour aller jusqu'au titre.

Vous avez joué cette demi-finale devant plus de 11 000 spectateurs. Est-ce que cela a compté?

Il y avait dans le stade une ambiance incroyable. Depuis le début de saison nous avions parmi nos objectifs celui d’être une source de fierté pour nos supporters. Nous avons atteint ce but. Le public nous a apporté beaucoup d’énergie et évidemment sans parler d’atout ce soutien a constitué un gros plus.

Vous faites partie des Oyomen qui ont vécu la douloureuse expérience de trois demi-finales perdues depuis 2019. Vous a-t-elle servie ?

De ces défaites, à ce même stade de la compétition, nous avons beaucoup appris. Cela nous a permis de travailler, de mettre en place un système. Dans ce genre de rencontre, malgré la pression, chacun sait ce qu’il a à faire et reste concentré sur son match. L’excpérience se situe à ce niveau. C’est aussi ce qui nous permet aujourd’hui d’être là on nous voulions être il y a dix mois.

Oyonnax qualifié pour la finale de Pro D2 après son succès face à Vannes !



Le film du match : https://t.co/sHOCl1E0Iy pic.twitter.com/yA44hqWmVf — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 20, 2023

Jusqu’au bout Vannes est resté dans le match. Avez-vous douté?

Nous n’avons pas été surpris. Cette équipe de Vannes est solide, complète, elle sortait d’un gros match face à Nevers. Nous savions que pour la faire plier il fallait être forts dans la conquête. Face à l’un des meilleurs packs du championnat nous sommes parvenus à prendre un ascendant en mêlée et cela a compté. En fin de match alors. Que l’écart est de cinq points, nous récupérons le ballon sur une touche.

Outre la mêlée, les rucks ont été l’un des points forts d’Oyonnax. Aviez-vous ciblé ce secteur du jeu?

Depuis le début de saison nous apportons une attention particulière aux rucks. C’est quelque chose d’important dans le rugby aujourd’hui. Pour être efficaces il faut beaucoup d’engagement, de la réactivité et une forme de maitrise aussi. Face à Vannes nous avons pu récupérer quelques ballons.

Grâce à sa précision au pied et avec un essai, l'ouvreur a été le héros de la rencontre\ud83c\udfafhttps://t.co/h9fnfFhxAO — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 20, 2023

Les portes de la finale sont ouvertes. Comment l’aborderez vous?

Nous avons fait 95% du chemin. Nous savons ce qu’il nous reste à faire pour aller au bout.