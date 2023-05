Ce samedi soir, dans la seconde demi-finale de Pro D2, le FC Grenoble a dominé le Stade montois, 36-27. Les Isérois, seconds du classement à l’issue de la phase régulière, ont battu les Landais, troisièmes. Mené très vite dans la partie (0-12) après une entame catastrophique et derrière à la pause (14-15), Grenoble a su rattraper son retard et remporter un match fou où neuf essais ont été inscrits.

Ce sera une finale Oyonnax-Grenoble, soit le premier de la phase régulière face au second et finalement la logique sportive a été respectée ! En effet, ce samedi soir, au stade des Alpes, le club isérois s’est imposé face au Stade montois, 36-27. Les Grenoblois iront défier le leader incontesté du championnat, Oyonnax, samedi prochain à Toulouse et tenteront de retrouver le Top 14, quatre ans après l’avoir quitté.

Dans un chassé-croisé dantesque, Grenoble prend l'ascendant sur Mont de Marsan en demie ! \ud83d\udd35\ud83d\udd34



Le résumé du match > https://t.co/lhDPubjzgC pic.twitter.com/AyozVntwOL — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 20, 2023

La première demi-finale, qui avait opposé Oyonnax à Vannes un peu plus tôt dans l’après-midi, avait donné lieu à un spectacle intense et indécis jusqu’au bout, que le leader du championnat a finalement remporté 26-21. Cette seconde demi-finale entre Grenoble et le Stade montois, avec 63 points inscrits, a été du même acabit !

Il ne fallait pas arriver en retard au Stade des Alpes, ce samedi soir, puisque Mont-de-Marsan n’a eu besoin que d’une trentaine de secondes pour ouvrir le score. En effet, sur la première action du match, après un jeu au pied d’Eric Escande, Yoann Laousse Azpiazu a décidé de relancer le ballon à la main, l’arrière a percé le rideau adverse et a servi sur un plateau Wame Naituvi, qui a fini le travail (0-7, 1ère). Devant son public, Grenoble a réalisé une entame catastrophique, puisque les Isérois ont été pris au sol, un secteur où les Landais ont gratté énormément de ballons. Ils ont aussi été privés de munitions et sont tombés sur une formation montoise très réaliste. En effet, au quart d’heure de jeu, sur une nouvelle possession des Jaune et Noir dans les 22 mètres adverses, Laousse Azpiazu a bien senti le coup en tapant un jeu au pied à suivre, que Wame Naituvi a aplati dans l’en-but (0-12, 15e).

La note aurait certainement pu être plus lourde pour les Isérois si les Montois avaient été plus précis en touche (deux lancers perdus en début de match à l’entrée des 22 mètres adverses), mais toujours est-il que si Grenoble a mis du temps à rentrer dans la partie, les locaux se sont réveillés à la moitié de ce premier acte. La révolte a été sonnée par Romain Trouilloud, qui n’est pas passé loin de débloquer le compteur des siens, mais son essai a logiquement été refusé (23e), puisque le trois-quarts centre, sur un ballon de récupération, n’est pas parvenu à maîtriser la balle dans l’en-but. Il a fallu attendre la 32e minute de jeu pour voir les Isérois trouver la solution dans la défense landaise. Comme souvent cette année, c’est le trois-quarts aile Karim Qadiri qui s’est illustré sur une fulgurance offensive, où il a éliminé trois Montois (Wakaya, Laousse et Even) grâce à de puissants raffuts (7-12, 33e).

L’indiscipline a coûté cher au Stade montois

Si Yoann Laousse Azpiazu, après une mêlée, a redonné huit points d’avance aux siens (7-15, 37e), ses partenaires ont mal fini la première période. En effet, ils ont reçu deux cartons jaunes coup sur le coup. Le premier a été adressé à Veresa Ramotoabua, pour un plaquage à retardement sur Romain Trouilloud (40e). Le second a été reçu par Max Curie (40+4e), coupable d’avoir écroulé un maul. À 13 contre 15, le Stade montois a craqué une seconde fois sur une charge de Luka Goginava dans le temps additionnel de la première période (40+5e), et à la pause les Montois n’avaient plus qu’un point d’avance (14-15).

Au retour des vestiaires, Grenoble a pris l’avantage pour la première fois de la partie. Sur un temps fort dans les 22 mètres adverses et après une mêlée, Romain Barthélémy a tapé une superbe diagonale, volleyée par Karim Qadiri pour un essai signé Julien Farnoux (19-15, 45e). C’est ensuite un véritable chassé-croisé qui s’est mis en place entre les deux équipes et à ce petit jeu-là, Jules Even a redonné l’avantage aux siens, sur une belle course dans les 22 mètres adverses (19-20, 53e), puis Jean-Charles Orioli, lors d’un ballon porté bien maîtrisé, lui a répondu (26-20, 57e).

Fusier, entrée décisive !

Dans cette seconde période spectaculaire, Kaminieli Rasaku a montré (une nouvelle fois) tout son talent offensif en inscrivant un essai somptueux sur une relance de 60 mètres, où il a éliminé six défenseurs (29-27, 63e) et a ramené son équipe à hauteur, alors que Thomas Fortunel avait tapé une pénalité un peu plus tôt (29-20, 61e). Mais c’est Grenoble qui a mieux terminé la rencontre. Alors qu’il ne restait plus que dix minutes à jouer, Romain Fusier, fraîchement entré en jeu, a planté, en coin, le cinquième essai de son équipe (36-27, 71e) et sur cette action, le trois-quarts centre montois, Lucas Mensa, a reçu un carton jaune pour un coup d’épaule.

Bien que réduit à 14, le club landais a jeté ses dernières forces dans la bataille et a eu une longue possession dans les 22 mètres adverses. Thomas Lainault, pour un contre-ruck mal maîtrisé sur Wakaya, a reçu à son tour un jaune (76e) et un instant plus tard, après une pénalité jouée à la main par Mont-de-Marsan, Romain Fusier, encore lui, a fait reculer Yoann Laousse Azpiazu sur quinze mètres et a poussé l’arrière jaune et noir en touche. Le stade des Alpes a alors compris que ses protégés allaient remporter cette demi-finale et a pu lancer les festivités, à deux minutes du coup de sifflet final.