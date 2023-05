Fier de ses troupes après la victoire de Grenoble devant Mont-de-Marsan en demi-finale de Pro D2, le manager Fabien Gengenbacher revient sur cette rencontre.

Quel sentiment domine à l’issue de cette rencontre ?

C’est un mélange d’émotions. Il y a beaucoup de fierté et de plaisir. Nous avons atteint notre objectif d’aller en finale. Et sur un scénario difficile. Cela a été un véritable combat de boxe, nous avons pris deux uppercuts en début de match et nous ne nous sommes pas effondrés. Nous nous sommes tirés la bourre jusqu’au bout et avons fini à l’énergie, pour conserver ce score.

Que représente cette place en finale ?

Cela valide le travail de deux saisons et spécifiquement de celle-ci. Nous ne nous sommes rien épargnés. Cela nous a resserré, nous a lié. Et nous avons l’opportunité - au bout de 80 minutes - d’être liés pour la vie avec un titre de champion de France. Nous allons profiter mais il faut vite récupérer. Le match a été d’une intensité jamais vue cette saison. J’en profite pour féliciter Mont-de-Marsan, qui a été l’équipe la plus régulière sur les deux dernières saisons. Elle maitrise son sujet et nous a mis en difficulté.

L’appui du public grenoblois a été fort…

Ayant joué quelques années dans ce club, cela en a ajouté à l’émotion au coup de sifflet final. Voir ce stade se soulever, ce peuple vibrer, les gens heureux. On va permettre au peuple grenoblois d’aller visiter Toulouse.

Le fait de ne pas avoir lâché à 0-12, c’est une preuve de confiance ?

Avant le match, nous avons beaucoup travaillé sur Mont-de-Marsan, pour contrer leurs individualités. En face, nous pouvions mettre du cœur, notre état d’esprit et notre abnégation. Encore ce soir, c’est ce qui nous a permis de l’emporter. L’essai en fin de première période nous permet de sanctionner l’infériorité numérique de Mont-de-Marsan, un secteur où nous avions péché parfois.

Place à un choc au sommet désormais, face à Oyonnax en finale…

Nous allons nous concentrer pour bien préparer cette finale car nous jouons une équipe qui a marché sur le championnat. Dans une autre formule, ils seraient déjà champions. Malgré tout, nous avons 80 minutes pour leur en priver.