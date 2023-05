À l’issue de la demi-finale entre Grenoble et Mont-de-Marsan et la victoire des Isérois (36-27), le manager montois Patrick Milhet revient sur cette rencontre.

Quel est votre sentiment à l’issue de cette rencontre ?

Il y a de la frustration bien sûr. J’ai le sentiment que nous avons donné pas mal de points. Des ballons que l’on tenait et que l’on a perdu sur des turnovers. Nous avions fait une très bonne entame en menant 12-0. Ensuite, il y a d’autres situations de turn over que nous jouons très mal. Dans le premier acte, nous avons eu du déchet en conquête, pleins de détails qui font que Grenoble est revenu. Nous étions alors encore dans les clous mais ensuite nous prenons deux cartons jaunes qui coûtent cher. Ensuite, il y a eu de l’incertitude jusqu’au bout. A la 70e, les joueurs décident de la jouer une pénalité à la main. J’aurai préféré prendre les points et jouer le renvoi. Mais s’ils marquent, nous n’aurions été plus qu’à deux points….

Les efforts consentis en première période (notamment en infériorité numérique) vous ont-ils couté sur la durée ?

Oui. En face, c’est une équipe très puissante. Et il ne fallait pas qu’ils avancent avec le ballon. Il fallait gagner ces collisions. Mais ils terminent mieux que nous. Physiquement, nous étions très bien. Mais pendant un quart d’heure, nous avons joué à 13. Et il a fallu combler les espaces, vite se relever. Les deux cartons nous ont vraiment vraiment fait mal. Même si nous sommes restés dans la course. Ils ont mieux exploité les turnovers que nous et ont facilement marqué. Mes regrets sont sur les cartons. Malgré tout, nous tournons à 14-15 à la pause alors qu’ils étaient très peu rentrés dans notre camp.

[PRO D2 \ud83d\udd34] L'affiche de la finale de Pro D2, qui se jouera à Ernest-Wallon le 27 mai prochain, est désormais officielle. La logique est respectée et Oyonnax affrontera donc Grenoble. pic.twitter.com/g9feGskF9a — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 20, 2023

Quel bilan pouvez-vous faire à chaud de la saison ?

Pour nous être dans le top 6, c’est positif. Ensuite notre match ressemble à notre saison. Des temps forts et des temps faibles. Un peu les montagnes russes. Nous sommes très satisfaits du groupe car avec nos moyens, nous réussissons encore à amener le Stade montois dans le top 6 et à jouer les phases finales, c’est une fierté.