Alun Wyn Jones a annoncé sa retraite internationale contre toute attente. Une déclaration surprise qui fait suite à celle du troisième ligne Justin Tipuric, qui a fait de même plus tôt dans l'après-midi.

Plus tôt dans l'après-midi, la surprise était déjà de taille : Justin Tipuric, troisième ligne des Ospreys, annonçait sa retraite internationale avec effet immédiat. Malgré l'échéance de la Coupe du monde, qui débutera dans trois mois seulement, le flanker de 33 ans (93 sélections, 11 essais) y renonce, alors qu'il était dans le groupe élargi. Mais sur les coups de 17 heures environ, c'est l'emblématique Alun Wyn Jones qui a fait de même.

Dans un message sur son compte Instagram, le deuxième ligne et capitaine de la sélection galloise, qui détient le record du nombre de sélections, tous pays confondus, Alun Wyn Jones (37 ans, 158 sélections) annonce sa retraite internationale : "Après avoir été sélectionné dans le groupe préliminaire pour préparer la Coupe du monde, et après avoir discuté avec le staff de la sélection et avec la fédération, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale."

De la même manière que Justin Tipuric, Alun Wyn Jones évoque brièvement des raisons familiales pour justifier cet arrêt à un moment inattendu. Il tourne la page sur 17 ans de rugby international dont quatre tournées avec les Lions britanniques et irlandais (12 capes), mais aussi sur un palmarès remarquable : 5 Tournois des 6 Nations (2013, 2021) dont 3 grands chelems (2008, 2012, 2019). Avec le pays de Galles, il se hisse à la quatrième place de la Coupe du monde en 2011 et en 2019.