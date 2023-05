Alun-Wyn Jones, légende parmi les légendes du rugby gallois, a annoncé prendre sa retraite internationale ce vendredi 19 mai 2023. Riche de nombreuses expériences, en club, en sélection ou encore avec les Lions britanniques, sa carrière ne manque pas de moments forts. Nous en avons sélectionné cinq d'entre eux.

4 septembre 2005

Alun-Wyn Jones fait ses débuts professionnels à 19 ans avec les Ospreys lors d’un match de Ligue Celte face au Leinster (victoire 22-20). Il n’aura connu que le maillot de la franchise de Neath-Swansea. Il l’a porté à 257 reprises à ce jour (selon ses propres dires, il devrait continuer à le porter). Le deuxième ligne n’a pas gagné de Coupe d’Europe mais il a empoché trois Ligues Celtes en 2007, 2010 et 2012.

11 juin 2006

Il fait ses débuts en équipe nationale à 20 ans contre l’Argentine à Puerto Madryn en position de troisième ligne aile, lancé par le sélectionneur Gareth Jenkins. Il débute par une courte défaite 27-25. Il est associé à Alix Popham (numéro 8) et Gavin Thomas (numéro 7), sous les ordres du pilier gauche Duncan Jones. Au total, sa carrière internationale se sera étendue sur 17 ans (2006-2023), seul l’Italien Sergio Parisse en a fait autant.

Alun Wyn Jones a remporté cinq tournoi des Six Nations dont 3 grand chelem

15 mars 2008

Il participe au grand chelem du pays de Galles qui bat la France 29-12 à Cardiff lors du dernier match. Il est associé en deuxième ligne à Ian Gough sous les ordres du numéro 8 Ryan Jones. Alun Wyn Jones vivra en tout trois Grands Chelems en 2008, 2012 et 2019. Plus deux tournois vainqueurs, 2013 et 2021. Il appartient au groupe de six joueurs gallois qui ont réussi trois "cartons pleins" avec JPR Williams, Gareth Edwards, Gerald Davies, Gethin Jenkins, Adam Jones et Ryan Jones.

6 juillet 2013

Il est le capitaine des Lions qui gagnent le troisième test décisif face aux Wallables à Sydney 41 à 16. Dans cette fonction, il a remplacé son compatriote Sam Warburton, blessé. Alun Wyn Jones a joué douze tests avec les Lions, record de l’ère professionnelle, dont neuf consécutifs. Seul Willie-John McBride a fait mieux (17), mais à une époque où il y avait une tournée tous les trois ans contre quatre de nos jours. Il détient le record de la plus longue carrière avec cette sélection : douze ans, un mois et trois semaines.

Alun Wyn Jones avec le maillot des Lions britanniques en 2021

18 mars 2023

Il joue au Stade de France contre les Bleus son dernier match international (défaite 41-28), son 170eme en comptant ses apparitions avec les Lions, ce qui en fait le recordman du monde. Avec son équipe nationale, il en compte 158, ce qui en fait aussi un recordman devant le Néo-Zélandais Richie McCaw (148).