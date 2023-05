Pour la première fois dans des conditions réelles d'un match, un "ballon intelligent" va être testé à l'occasion du Mondial des moins de 20 ans et aider les arbitres à prendre les bonnes décisions.

Le "ballon intelligent" n'est pas une idée nouvelle. Depuis quelques années déjà, les instances du rugby mondial réfléchissent à des innovations pour que l'ovalie reste à la pointe de la modernité. Ainsi, lors de la tournée de novembre 2022 et du Tournoi 2023, un ballon pouvant fournir des données en temps réel aux staffs avait été testé.

Cette fois-ci, l'idée va encore plus loin. Comme confirmé par World Rugby dans un communiqué, le nouveau ballon intelligent sera testé dans des conditions réelles de match lors du Mondial des moins de 20 ans (24 juin au 14 juillet). Contrairement aux autres projets, celui-ci viendra aider les arbitres et notamment celui en charge de la vidéo, à détecter des choses que l'œil humain peut difficilement percevoir, même aidé par des ralentis. "Ces points concernent notamment la question de savoir si une passe en-avant a été effectuée, si le ballon a franchi la ligne d'en-but, si le ballon a été touché en vol, où le ballon est sorti en touche et si un lancer en touche était droit", explique le communiqué de World Rugby.

Un suivi en 3D en temps réel

Comment fonctionnera la technologie ? D'après World Rugby, "le ballon intelligent sera suivi en 3D et en temps réel grâce à des capteurs placés autour du terrain pour déterminer la position exacte du ballon jusqu'à 20 fois par seconde et fournir un retour d'information immédiat sur chaque coup de pied, chaque passe, et chaque lancer."

Lors du Mondial des 20 de moins ans, l'arbitre vidéo aura alors toutes ces informations à disposition et pourra en informer l'arbitre central. Cette collaboration entre l'instance mondiale du rugby, et les sociétés Sportable et Gilbert, a pour but "d'aider les officiels de match à prendre des décisions plus précises plus rapidement, en éliminant la subjectivité et en réduisant le risque d'erreur. Bien qu'il s'agisse d'un essai et que la technologie soit nouvelle, nous sommes emballés par son potentiel et nous avons hâte de la voir en action lors du Championnat du Monde des Moins 20 ans", a expliqué Phil Davies, le directeur du rugby à World Rugby.

C'est peut-être une révolution pour le rugby si le projet venait à s'étendre et à se généraliser. Les débats sur les passes en-avant, le lieu précis d'une pénaltouche, l'essai aplati ou non et les lancers pas droit, pourraient être définitivement réglés. Au risque que la technologie prenne le pas sur l'esprit du jeu ? C'est le danger, que les ennemis de la Var au football déplorent, notamment sur le jugement du hors-jeu, parfois complètement à l'encontre de l'esprit du jeu. "L'arbitrage du rugby est peut-être le rôle le plus difficile dans notre sport, a justifié Phil Davies, l'ancien troisième ligne anglais passé par Bayonne ou Pau. De multiples décisions ou non-décisions sont prises à chaque instant et les progrès en matière de diffusion et avec les réseaux sociaux impliquent que ces décisions sont relayées longtemps après le tournoi."

World Rugby a précisé que cette technologie ne serait pas utilisée lors de la Coupe du monde en France (8 septembre-28 octobre) mais pourrait l'être en revanche en cas de réussite au Mondial des moins de 20 ans, à l'occasion des matchs internationaux cet été.