Ce ballon sera utilisé pour la première fois lors d'Écosse-Australie, le 29 octobre, et fournira des données en temps réel. La détection de passes potentielles, les temps de suspension des coups de pied et les gains d'occupation sont parmi les nombreuses variables dont pourront disposer les entraîneurs pour perfectionner leur stratégie. "J'espère que cela aidera le spectateur à mieux comprendre en apportant plus d'analyses dans son salon", a déclaré l'ancien capitaine du Pays de Galles, Sam Waburton. "Cela a toujours été une de mes priorités, rendre le jeu facile à comprendre. Cela aidera certainement".

Ben Morel, le président de Six Nations Rugby à quant à lui déclaré : "Offrir aux fans encore plus de données et d'informations sur le terrain grâce à une diffusion innovante va être une étape importante pour garantir la meilleure expérience possible au public, ainsi que pour soutenir les équipes".