À l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie (17 mai), France 2023 dévoile son programme inclusif "Rugby is my Pride". Un moyen de mettre en lumière la lutte contre les discriminations vis-à-vis des communautés LGBTQIA+ en vue de la Coupe du monde 2023.

Le Mondial de rugby se joint à la lutte contre l'homophobie. À travers un spot vidéo de sensibilisation posté sur ses réseaux sociaux, le Comité d'Organisation de la Coupe du monde 2023 (du 08 septembre au 28 octobre) a lancé son programme de sensibilisation à la cause LGBTQIA+ "Rugby is my Pride".

Ensemble, plaquons l'homophobie ?\ud83c\udff3\ufe0f‍\ud83c\udf08



“RUGBY is my PRIDE" : le programme pour soutenir la lutte contre les discriminations des communautés LGBTQIA+ et favoriser leur inclusion par le rugby à l’occasion de la #RWC2023 \ud83c\udfc9



"Un programme tourné vers les principes de solidarité et d’esprit d’équipe chers au rugby" qui prendra effet avant et pendant la compétition à travers quatre dates clés : le 17 mai d'abord, journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, le 24 juin, le 11 octobre et le 14 octobre.

Une délégation France 2023 à la Marche des Fiertés

Comme chaque année, le 24 juin sera organisé sur tout le territoire la Marche des Fiertés. Un événement auquel "les institutions officielles sportives du rugby amateur et professionnel et les clubs gays friendly participeront pour la toute première fois." Le 11 octobre prochain, quand le Mondial battra son plein, France 2023 prendra la parole à l'occasion du "Coming Out Day" pour "mettre sur le devant de la scène les luttes contre les discriminations LGBTQIA+ et la place essentielle du sport et du rugby dans une évolution des mentalités."

Enfin, en parallèle des quarts de finale de la Coupe du Monde, une compétition entre clubs français et étrangers gay friendly, la Pride Respect Cup, sera organisée afin de "permettre aux joueurs d'être tels qu'ils sont, sur et en dehors du terrain, et de montrer que jouer au rugby n'est pas une question d'orientation sexuelle."

Jacques Rivoal, Président de France 2023, souhaite "profiter de la vitrine qu’est la Coupe du Monde de Rugby France 2023 pour plaquer les LGBTQIAphobies dans le rugby, dans le sport et dans la société plus généralement." Ces actions concrètes mises en place par France 2023 visent à rappeler que "les discriminations n'ont pas leur place sur les terrains et en dehors."