Cette année 2023 s’annonce allègrement chargée pour le rugby fauteuil français. Les Bleus viennent de remporter l'Euro 2023. Mais ce n'est pas tout : en octobre, un tournoi international aura lieu en France.

Nouvelle année, nouveaux objectifs. Cette saison, la France du rugby fauteuil a de gros défis devant elle et n’a jamais semblé aussi prête pour les relever. Après avoir affirmé son statut aux côtés des grandes nations mondiales de la discipline, l’équipe de France a désormais la volonté de dominer ses adversaires. L’objectif ? Progresser, s’affiner et se rassurer avant le but suprême : les Jeux en 2024. Pour cela, les coéquipiers de Jonathan Hivernat - le capitaine et atout offensif principal des Bleus - peuvent compter sur deux échéances alléchantes en 2023. Déjà, il y a eu ce championnat d’Europe à Cardiff, au début du mois de mai, avec forcément une saveur particulière. Souvenez-vous en février 2022, ce sont bien nos Français qui avaient glané le titre continental devant plus de 2 000 spectateurs à la Halle Carpentier à Paris. Pour remporter le premier titre majeur de leur jeune histoire, les Tricolores avaient réalisé l’exploit de terrasser les Britanniques, pourtant champions paralympiques en titre en finale (44-43). « Ce fut historique puisque c’était la première fois que nous remportions une compétition de référence, sourit Michel Terrefond, directeur sportif du rugby fauteuil. Il faut dire aussi que nous n’avions pas participé à beaucoup de compétitions de référence avant cela. » Un premier sacre qui amène désormais de nouvelles responsabilités pour les Bleus…

Un tournoi international à domicile

À peine auront-ils le temps de souffler après ce deuxième titre européen d'affilée que tout s’enchaînera ensuite pour les joueurs de Cédric Dubord, Bob Vanacker et William Ybert. Il y aura cet événement si particulier que sera un tournoi international en France. Une compétition rendue très spéciale par le fait qu’elle se déroulera en même temps que la Coupe du monde des rugbymen valides. Bien sûr, ce sera aussi dans l’Hexagone qu’elle se jouera du 16 au 22 octobre 2023 à la Halle Carpentier, alors que la finale aura lieu à l’Accor Arena. Un contexte qui portera peut-être chance aux Bleus, comme cela a été le cas lors du dernier championnat d’Europe.

Mais pour l’instant, il faut aussi se rappeler que les derniers mondiaux disputés par cette équipe de France se sont soldés par une plutôt décevante sixième place, après une défaite en quart de finale évoquée plus haut face au Danemark, pays hôte. « Cette sixième place est quand même notre deuxième meilleure performance dans la compétition, rappelait dans nos colonnes Jonathan Hivernat. Même si nous ne sommes pas parmi les grandes nations du top 4, comme on se l’était fixé, nous confirmons notre statut. » En pleine progression, cette équipe de France arrive même à une sorte de maturité en cette année décisive avant l’objectif des Jeux en 2024. « En plus, nous ferons certainement un tournoi au mois d’août avec de grosses équipes, complète Michel Terrefond. Nous ferons des tests sur le parquet des Jeux où il n’y aura pas de spectateurs mais où nous aimerions monter un tournoi. Nous espérons que de grosses nations comme l’Australie, le Japon et les États-Unis viendront pour le faire. »

Côté français, c’est avec une formation quasiment similaire à celle de l’année dernière que les Bleus se présenteront face à ces nouveaux défis. Seul Christophe Corompt a arrêté parmi les joueurs majeurs alors que le vétéran Ryad Salem compte bien pousser jusqu’aux Paralympiades.

Quid des moyens ?

Le seul frein au développement de cette superbe équipe reste en fait encore et toujours le budget. Malgré son nouveau statut, l’équipe de France ne dispose que de moyens très modestes face aux plus grandes nations mondiales. Pour la dernière Coupe du monde par exemple, les Bleus ne disposaient que d’un budget de 200 000 euros quand plusieurs nations peuvent se permettre d’avoir près d’un million d’euros dans leur compte en banque. « Avec nos récents succès, nous espérons bien sûr des moyens plus importants, nous soufflait le directeur sportif, Michel Terrefond, il y a quelques mois. Notre titre européen nous a ouvert des possibilités, mais nous aimerions bien entrer dans le cercle de la « haute performance », pour être vus comme des « médaillables ». » Le chemin vers la gloire prend un certain temps, mais c’est certain, les Français sont sur la bonne route.