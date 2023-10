Les trois derniers matchs de la France se sont joués en un point. La qualification historique pour les phases finales lors de la Coupe internationale reste teintée d’amertume, à cause d’une quatrième place.

Les personnes qui ont suivi l’équipe de France de rugby-fauteuil depuis vendredi, de la halle George-Carpentier à l’Accord Hôtel Arena, ont dû avoir un goût de déjà-vu, une sensation d’amertume déjà éprouvée auparavant. Moins d’une semaine après avoir vu le XV de France s’incliner en quart de finale de son Mondial face aux Springboks, les Bleus du rugby fauteuil pensaient avoir conjuré le sort.

Ce vendredi, ils ont fait tomber les Japonais d’un point (50-49), à l’issue d’une rencontre folle, où c’est le capitaine Jonathan Hivernat qui a délivré les siens dans les dernières secondes du match. Cette première victoire de leur histoire face aux Nippons, favoris, excusez du peu, a lancé un week-end historique pour les Tricolores. Lors de leur Coupe internationale, organisée dans la capitale, les Français se sont qualifiés pour la première fois pour les phases finales.

Si près, si loin

Après un succès contre les Néo-Zélandais et une défaite contre les États-Unis, les Bleus avaient leur destin entre leurs mains pour sortir des poules lors de ce duel face aux Japonais. Une fois la mission réussie avec brio, ce sont les Canadiens qui se sont présentés devant les Bleus en demi-finale, ce samedi.

Et c’est là que le parallèle entre les hommes du coach Bob Vanacker et ceux de Fabien Galthié se fait. Certes, ici, pas de longues polémiques arbitrales où chaque décision est disséquée et, évidemment, contestée si en défaveur des Bleus. Pourtant, les Tricolores ont accroché le pays inventeur de la discipline, avec un score de 24 partout à la mi-temps. Mais dans le second acte, la France a couru après le score, ce que regrettera l’entraîneur. La faute à des petites erreurs qui ne pardonnent pas à ce niveau de la compétition. Des transformations manquées ou une gestion du chrono moins bonne que lors de ce fameux affrontement contre les Japonais ont mis fin à l’aventure des Bleus. 50 à 51 score final, si près si loin… Mais comment en vouloir à la bande à Jonathan Hivernat qui affrontait des joueurs qui sont professionnels dans cette discipline ? Le millier de supporters présent à la halle George-Carpentier n’en a visiblement pas voulu aux Français eu égard aux Peña Baiona lancées.

[RUGBY FAUTEUIL] Bravo à l'Australie qui s'impose en finale dans cette Coupe internationale de rugby fauteuil ! \ud83c\udde6\ud83c\uddfa



Félicitations à toutes les nations participantes et mention spéciale à l'équipe de France et sa belle quatrième place. \ud83d\udc4f\ud83d\udc4f@toushandisport @FFHandisport pic.twitter.com/EIJR314FO2 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 22, 2023

3 000 personnes dans le public

Ce public a suivi les Bleus le lendemain, à l’Accord Hôtel Arena, où se jouaient les matchs de classement, pour cette dernière journée de Coupe internationale de rugby-fauteuil. Il fallait vite évacuer la déception et se remobiliser pour aller chercher la première médaille de la France sur la scène internationale. Pour marquer l’histoire, les Bleus devaient disposer du… Japon. Les Français ont lancé la rencontre dès les hymnes, où ils ont été soutenus par une très grande partie des 3 000 personnes présentes. Comme d’habitude, les joueurs de Bob Vanacker sont très bien rentrés dans la partie. À la mi-temps, le score était de 25 à 25. Malgré deux essais d’avance en deuxième période, après une interception de Jonathan Hivernat, les Tricolores ont été fébriles en fin de match et ont subi la pression mise par leurs adversaires qui se sont imposés 49 à 50. Tant pis pour la breloque, mais le rendez-vous est pris pour les Jeux Paralympiques 2024 !