Pour la troisième année consécutive, le Toulouse Rugby Festival va envahir la place du Capitole. Au programme : des tournois, des personnalités et surtout du plaisir au cœur de la ville rose.

Le monde du ballon ovale va s’emparer de la place du Capitole pendant quarante-huit heures les 2 et 3 juin prochains ! En effet, après deux premières éditions plus que réussies, le Toulouse Rugby Festival fait son grand retour en plein milieu de la Ville rose pour un troisième chapitre qui s’annonce toujours aussi alléchant. À quelques mois du coup d’envoi de la tant attendue Coupe du monde 2023, ce sera l’occasion de venir découvrir, ou redécouvrir pour certains l’univers de l’Ovalie. Au total, près d’un millier de joueurs vont se succéder pendant quarante-huit heures sur la pelouse synthétique qui sera mise en place pour cet événement organisé par la mairie de Toulouse, en collaboration avec Midi Olympique. Une chose est certaine, le rugby sera en fête dans deux semaines sur la place rose. Et pour ceux qui en doutent, l’entrée sera bien évidemment gratuite.

Des tournois à la pelle

Ne vous y trompez pas. Même ceux qui ont un esprit de compétition plus élevé que la moyenne y trouveront leur compte durant ce troisième Toulouse Rugby Festival. L’ouverture du village se fera à 10 heures du matin et c’est le tournoi entre les écoles toulousaines qui aura l’honneur d’ouvrir le bal durant trois heures dans la matinée de vendredi. Dans l’après-midi, ce seront les partenaires de l’évènement qui passeront du bon temps avec le cuir entre les mains, puis s’en suivra un tournoi mixte ouvert au grand public, qui clôturera la première journée de cette grande fête. À noter qu’à 19 heures, est prévu un match de gala avec de nombreuses personnalités du ballon ovale français, qui s’affronteront pendant une heure et qui pourront régaler le public présent pour l’occasion. Les règles des matchs n’ont pas changé par rapport aux deux précédentes éditions. Deux équipes de cinq joueurs se défieront avec les règles du rugby à toucher. Le samedi s’annonce également radieux avec une initiation à notre sport pour les plus jeunes (entre 3 et 5 ans), suivi d’un tournoi de rugby féminin, d’une compétition solidaire Ovale Citoyen, d’un affrontement entre écoles de rugby et de nouvelles rencontres grand public. Il va y avoir du spectacle. Durant la soirée de vendredi, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, inaugurera l’événement avec un discours.

Job dating, Haka géant…

Il n’y aura pas seulement un terrain de rugby au beau milieu de la place du Capitole. Tout autour vont se mettre en place des activités de tous les univers. Le vendredi après-midi, un job dating sera organisé par Ovale Citoyen. Durant trois heures, ceux qui le veulent pourront trouver les renseignements qu’ils souhaitent sur place. Alors que le samedi, une animation culinaire viendra réveiller les papilles des curieux et précédera un Haka géant, qui fera apparaître naturellement une odeur de Mondial dans la Ville rose. Il sera également possible de remonter le temps grâce aux deux expositions photos qui verront le joueur : « La Coupe du monde 2007 au Stadium de Toulouse » et « les capitaines champions du monde. » Les deux jours de festivités se termineront avec la diffusion du barrage de Top 14 programmé le samedi soir.