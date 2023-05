Face au Stade toulousain, le joueur de l'Usap Tristan Tedder, a été un des joueurs importants de l'Usap lors de la victoire face au leader. Celui qui quittera la Catalogne en fin de saison, veut tout faire pour que le club reste en Top 14.

"J’avais eu des moments difficiles dans ma carrière comme j’en aurai sûrement encore. Il y a deux ans, Patrick (Arlettaz) a vu en moi quelque chose que moi-même je ne percevais plus. Il m’a apporté de la confiance et des conseils. J’étais en demande car j’avais envie de progresser. C’est quelqu’un qui m’a beaucoup apporté et j’ai tout fait pour lui rendre sa confiance. Ça avait bien démarré, j’espère que ça va bien se terminer. (...) Quand je suis arrivé, le club venait de monter, je tiens à le laisser là où je l’ai trouvé. Je suis focalisé sur cette mission. Je vais tout donner pour que Perpignan remporte ce match et reste en Top 14."

Les propos de Tristan Tedder, tenus dans nos colonnes vendredi dernier, ont trouvé un heureux prolongement le lendemain à Aimé-Giral. À l’instar de Dorian Laborde, Brad Shields ou Jake Mc Intyre, l’arrière sud-africain, futur joueur du Racing 92, a été un des grands artisans du précieux succès de l’Usap face à Toulouse. Ses seize points (6/7) - avec un pourcentage remarquable au regard de la difficulté des tentatives et des conditions climatiques très venteuses - et sa justesse dans le jeu courant ont été déterminants.

"C’est un grand joueur"

Sa réussite au pied en deuxième période a permis à Perpignan de passer devant. Patrick Arlettaz ne pouvait que lui rendre hommage au coup de sifflet final : "Il a appris de son dernier match (face au Racing, N.D.L.R.). C’est un grand joueur. Et les grands joueurs sont ceux qui ne font pas deux mauvaises prestations d’affilée et qui sont capables d’apprendre de leurs erreurs. C’est un grand joueur, il apprend vite, il aime ce sport. Et il aime ce club. Je ne veux pas que l’on dise le contraire, ce n’est pas parce qu’il s’en va qu’il ne l’aime pas. À nous d’en profiter jusqu’à la fin de saison, c’est une chance de l’avoir." Tristan Tedder n’a pas encore fini sa mission.