Vous retenez l’efficacité de votre équipe face à Pau ce samedi après-midi ?

Je retiens une UBB qui a rempli le contrat avec le bonus offensif. Nous voulions nous retrouver défensivement après le match contre Toulouse. Nous faisons un bon match, une belle performance mais l’efficacité nous fait un peu défaut. Aussi, notre conquête et notamment la touche a été trop approximative pour dominer un peu plus ces Palois. Nous avons rendu trop de ballons, il y a eu trop d’approximations.

Vous sentiez-vous invincibles défensivement en fin de match ?

Invincible, c’est un peu prétentieux. Mais j’ai trouvé l’équipe solidaire. À Toulouse, nous avions fait moins de 80% de plaquages réussis et nous avons mis l’accent dessus toute la semaine. Aujourd’hui, à la mi-temps, nous tournons à 97% d’efficacité aux plaquages.

Vous avez bien joué en tant que groupe donc ?

Je trouve que l’important était surtout, de la part des joueurs, de rebondir après le match contre Toulouse. Je ne brosse pas les joueurs dans le sens du poil et je n’essaie pas de me mettre le vestiaire sur l’épaule mais franchement les joueurs accomplissent quand même une saison extraordinaire. Tant dans l’investissement, la préparation et les matchs qu’ils font. Aujourd’hui, il y a pleins de petits moments où nous pouvions baisser la tête mais j’ai trouvé que les joueurs, notamment par la défense, ont su se mettre en confiance en permanence. J’ai vraiment vu une équipe sur le terrain, je trouve que les leaders sont bons et le groupe se resserre.

Il y avait deux retours importants dans le XV de départ : Matthieu Jalibert et Romain Buros. Les deux ont semblé touchés…

Matthieu s’est de nouveau luxé le doigt pendant le match, dès le premier plaquage. Ça ne l’a pas empêché de jouer. Nous avons quinze jours pour travailler sur ça. Romain a ressenti une douleur au poignet sur un choc qui fait qu’il a perdu sa force. Ça n’était pas possible de continuer pour lui. À la fin du match, il se sentait beaucoup mieux. Il n’y a rien d’alarmant.

Avez-vous fait des calculs en vue de la qualification avant le match de Toulon ce samedi soir ?

Aucun calcul (sourire).Nous étions venus ici pour gagner le match et rentrer à la maison.

Vraiment ?

Bien sûr que nous faisons des calculs ! Regarde, maintenant si tu ne fais pas de calculs sur les JIFF, tu te retrouves… (il coupe). Nous en faisons matin, midi et soir. Mais ce sont vous qui faites les calculs, les articles, qui écrivez "si l’UBB fait ça, en fonction de, peut se qualifier". Je vais me faire un plaisir dimanche de boire un café, prendre une chocolatine, lire le journal et voir si nous sommes qualifiés ou pas.