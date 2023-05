Le deuxième barrage a livré son verdict, on connaît maintenant les deux affiches des demi-finales. Le leader de la saison régulière recevra le RC Vannes, tandis que Grenoble accueillera Mont-de-Marsan.

Après cette très longue saison de Pro D2, il ne reste plus que quatre équipes ! En barrage, le RC Vannes a créé l'exploit sur le terrain de Nevers jeudi soir, tandis que Mont-de-Marsan a pris le meilleur sur Agen ce vendredi soir. Les Oyomen et les Grenoblois, confortablement installés chez eux, ont pu analyser leur futur adversaire.

Oyonnax - Vannes

Le (très) solide leader de la phase régulière accueillera l'équipe bretonne lors de la première demi-finale le samedi 20 mai prochain, à 15 heures. Pour Oyonnax, c'est le match de tous les dangers, car le RC Vannes se déplacera à Mathon sans complexe et sans pression. Peu imaginent les Oyomen s'effondrer en demi-finale, qui plus est à domicile, mais après avoir réalisé l'exploit sur la pelouse de Nevers, les Vannetais voudront continuer à écrire leur histoire. Pour la première fois depuis l'instauration des barrages, une équipe s'est imposée à l'extérieur. "On se sentait capable de le faire, grâce aux matchs très consistants qu'on a faits ces dernières semaines, à l'extérieur notamment", pointait le manager Jean-Noël Spitzer après la victoire. "Oyonnax est le favori, il a survolé la saison, mais on ne va pas être défaitiste : on va y aller pour accrocher une finale, ce qui serait énorme", assurait Maxime Lafage auteur d'une belle performance jeudi soir. Du côté d'Oyonnax, on reste prudent et on préfère oublier la phase régulière : "Je suis très fier de notre parcours, mais maintenant tout cela est terminé, nous abordons un nouveau challenge. Une autre compétition démarre, celle que nous attendions depuis le début", assurait Joe El Abd après le dernier match face à Soyaux-Angoulême.

Grenoble - Mont-de-Marsan

Au stade des Alpes, le FCG va accueillir Mont-de-Marsan, solide vainqueur du SUA vendredi soir malgré les conditions climatiques très difficiles. Des Grenoblois qui ont déjà débuté leur préparation de cette demie en axant le travail sur la discipline, cruciale dans les matchs à élimination directe. Un duel plus équilibré sur le papier entre le deuxième et le troisième de la phase régulière, et une rencontre dont les hommes de Fabien Gengenbacher se méfient forcément. Sur les deux confrontations cette saison, chaque équipe a pris le dessus sur le terrain. La rencontre aura lieu samedi 20 mai prochain, à 21 heures.

Les deux vainqueurs se retrouveront à Toulouse au stade Ernest-Wallon le 27 mai à 21h05. Le gagnant sera directement promu en Top 14, et le perdant recevra le 13e du Top 14 dans un "access-match" toujours chaud bouillant.